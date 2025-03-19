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Ребенок ест только макароны! Как обеспечить полноценный прием питательных веществ для придирчивых едоков?

Редакция PRESS 19 марта, 2025 12:29

Азбука здоровья 0 комментариев

LETA

Многие родители хорошо знают, насколько может быть сложно убедить ребенка попробовать новую еду и питаться полезной, богатой питательными веществами пищей. Дети чаще выбирают макароны и сосиски, а не более питательные овощи или морепродукты. Однако именно в детском возрасте полноценное питание играет особенно важную роль в обеспечении физического и умственного развития. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите рассказывает, как компенсировать недостающие питательные вещества и обеспечить ребенку необходимые витамины.

"В детстве происходит интенсивное развитие скелета и мозга, поэтому богатая питательными веществами и витаминами пища играет особенно важную роль. Если ребенок отказывается кушать определенные группы продуктов, существует риск задержки развития или возникновения различных проблем со здоровьем. Чтобы компенсировать недостающие питательные вещества, их можно принимать с помощью пищевых добавок. Раньше такая задача была непростой, поскольку многие витамины и минералы были доступны только в таблетках или капсулах, которые детям может быть трудно проглатывать. Однако теперь ряд питательных веществ доступен в более удобных для детей формах, например, в виде жевательных пастилок", – объясняет фармацевт Лайла Залите.

Безопаснее и удобнее

Жевательные пастилки напоминают конфеты, что делает их прием более удобным и приятным для детей. Обычно они красочные, с добавлением фруктовых или натуральных ароматов, поэтому дети воспринимают их скорее как лакомство, чем неприятное лекарство. Пастилки мягкие и их легко жевать, что снижает риск удавиться и устраняет необходимость глотать большие таблетки или капсулы, что порой может быть затруднительным для детей.

"Измельчение таблеток также не всегда является эффективным решением. Многие таблетки имеют защитную оболочку, которая уменьшает неприятный вкус, но при их измельчении или вскрытии капсулы горький вкус снова становится ощутимым. При выборе более подходящей для детей формы пищевых добавок снижается вероятность того, что ребенок пропустит дозу витаминов, поскольку они станут приятной ежедневной привычкой", – рекомендует фармацевт.

Обеспечивает лучшее усвоение 

Некоторые витамины быстрее всасываются через слизистую оболочку полости рта и лучше усваиваются через слюну и в процессе жевания, чем при проглатывании твердой таблетки или капсулы. К таким витаминам относятся, например, витамины C и D, витамины группы B, а также цинк и железо. Особенно важно это для людей с нарушениями пищеварения или пониженным уровнем кислотности желудка. Более того, жевательные пастилки часто содержат гидролизованные и активные формы питательных веществ, что облегчает их усвоение

Многие жевательные пастилки производят без искусственных красителей, консервантов и сахара, с использованием натуральных ингредиентов, поэтому не стоит беспокоиться об их полезности. Доступны также веганские альтернативы, отвечающие различным пищевым потребностям.

Для роста, иммунитета и энергии

Жевательные пастилки для детей содержат множество необходимых витаминов и минералов. Во время весенних вирусных заболеваний важно употреблять питательные вещества и витамины, поддерживающие иммунитет – витамины С и D, цинк и селен. Если ребенок быстро растет, но его рацион не обеспечивает всех необходимых питательных веществ, хорошей поддержкой могут стать пастилки для здоровья костей, содержащие витамин D, и пастилки для работы мозга, содержащие цинк.

Если ребенок отказывается есть морепродукты, прекрасной поддержкой станут жевательные пастилки, обеспечивающие организм ценными жирными кислотами омега-3. Они необходимы не только для работы и развития мозга, но и для иммунитета, зрения, а также здоровья костей и зубов.

В свою очередь, если ребенок занимается различными видами спорта, требующими дополнительной энергии, можно принимать пищевые добавки с витаминами группы B, которые обеспечивают нормальный энергетический обмен веществ.

"Важно приучать ребенка к питательной и здоровой пище, однако, если существует недостаток какой-либо группы продуктов, жевательные пастилки могут обеспечить ребенку разнообразный набор питательных веществ, необходимых для здорового развития, иммунитета, работы мозга и энергии. Если есть сомнения относительно необходимых ребенку витаминов, всегда рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом, специалистом по питанию или фармацевтом", – дополняет фармацевт Лайла Залите.

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