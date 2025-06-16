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Разведка знает о ядерных базах: в Калининградской области хранится около 100 единиц ядерного оружия

© LETA 16 июня, 2025 17:46

Мир 0 комментариев

Поскольку Россия расширяет свои ядерные базы вблизи Европы, литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что текущая ситуация разведке Литвы известна и не должна вызывать беспокойства.

«Я хотел бы сказать, что наша разведка и мы знаем немного больше, по-видимому, чем шведы, и эта информация, безусловно, контролируется нашими спецслужбами, разведывательными службами и предоставляется главам государств. Никаких дополнительных действий предпринимать в этой связи не нужно, дополнительных угроз из-за этого не возникает», — сказал премьер журналистам в понедельник.

Он высказался, когда его спросили об информации, опубликованной шведской телекомпанией SVT на основе новых спутниковых снимков, о том, что по крайней мере пять российских ядерных баз вблизи Европы были расширены и модернизированы в последние годы. На фотографиях также видны испытательные полигоны, огороженные железнодорожные станции и многое другое.

Активное расширение наблюдается в Калининградской области, где была проведена масштабная реконструкция предполагаемого хранилища ядерного оружия. По данным польского правительства, в Калининградской области хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия.

Среди других объектов упоминаются база Осиповичи в Беларуси, где в советское время действовало хранилище ядерного оружия, испытательная база ядерного оружия на Новой Земле и Кольский полуостров, где построено около 50 бункеров для хранения баллистических ракет, предназначенных для вооружения подводных лодок.

По словам министра иностранных дел Кястутиса Будриса, это повод поговорить о ядерном сдерживании и о самих возможностях в Европе в целом.

Однако глава литовского дипломатического ведомства сказал BNS, что в настоящее время нет информации, которая заставила бы нас беспокоиться больше.

«Это не новость, и, безусловно, учитывая нынешнее положение дел, у нас есть такая информация. Нет новой информации, которая бы еще больше усилила нашу обеспокоенность. С другой стороны, достаточно и нынешней. Россия демонстративно (...) демонстрирует развитие своей инфраструктуры, военной, в том числе с ядерным потенциалом», — сказал Будрис.

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