Работа мечты — тюрьма в Европе: международная преступность вербует латвийцев в соцсетях

На деле вместо легального труда латвийцев втягивают в нелегальный бизнес, перевозку мигрантов из третьих стран, таких как Иран и Сирия. Это — уголовное преступление, за которое грозит арест и тюремное заключение в стране, где оно совершено.

МИД призывает граждан быть особенно осторожными: не доверять сомнительным объявлениям и перед транспортировкой людей обязательно проверять их документы и право находиться в ЕС. Если есть подозрения в незаконности действий, нужно сразу обратиться в полицию.

В 2024 году в Венгрии, Словении, Хорватии и Польше задержан 21 латвийский перевозчик мигрантов. В предыдущие годы число таких случаев было ещё больше — 42 в 2022 году и 55 в 2023-м. С начала 2025 года о новых случаях получены сообщения из посольств в Венгрии и Польше.

Типичный профиль завербованного: мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, который на арендном микроавтобусе или легковом автомобиле перевозит людей в сторону Германии или Австрии. Часто предложения исходят от «знакомых» или публикуются на портале irdarbs.lv и в Telegram-группах.

МИД напоминает: латвийские консульства не могут вмешиваться в работу зарубежных судов и полиции и не предоставляют адвокатов или переводчиков. Всё, что может сделать посольство — выдать список доступных специалистов. Выбор и оплата ложится на самих задержанным или их близких.

Если вы или ваши знакомые оказались в экстренной ситуации за границей, обращайтесь за помощью по телефону +371 26337711 или по e-mail: palidziba@mfa.gov.lv. Больше информации — на сайте www.cilvektirdznieciba.lv.





