Фонд реализует программы, финансируемые из государственного бюджета, инструментов Европейского союза и иностранной финансовой помощи.

Трудно объяснить генезис и существование SIF на языке простых смертных - можно лишь попытаться понять, что это такое и чем занимается. Основная деятельность SIF заключается в поглощении денег ЕС и иностранной помощи, чтобы все выглядело гламурно, чтобы комар носа не подточил, чтобы можно было отчитаться перед донорами, что деньги были использованы на благородные цели.

Проблема кроется в самом названии - что именно хочет интегрировать SIF? Стремится ли общество интегрировать многие десятки тысяч граждан, которые живут в Латвии с рождения, но так и не удосужились выучить язык? Тех, кто ждет Путина, тех, кто ударит в спину и покажет врагу здание, в котором собрались солдаты, защищающие Латвию? Интегрировать их безнадежно.

А вот тех представителей национальных меньшинств, которые говорят на латышском языке и верны этой стране, интегрировать никуда не нужно - они уже интегрированы в общество.

Может быть, есть острая необходимость интегрировать в общество студентов из Индии? Но в их планы не входит оставаться в Латвии, они уедут в итоге на родину или в более богатые страны. И даже 43 нелегальных иммигранта, которые работают в Bolt и Wolt, вряд ли нуждаются в интеграции. Для них Латвия - это временное пристанище, пока в Западной Европе не появится что-то лучшее.

SIF мог бы интегрировать 28 000 узбеков, которые якобы прилетели в Латвию в прошлом году. Однако с их интеграцией следовало бы поторопиться, попытавшись провести ее прямо в рижском аэропорту - большинство сыновей этой солнечной страны не задержались здесь надолго и отправились покорять шенгенский рынок труда.

Можно вспомнить и об украинцах, которые в довольно большом количестве прибыли в Латвию в качестве беженцев после 24 февраля 2022 года. Однако сейчас значительная часть этих беженцев вернулась домой в Чернигов, Полтаву, Одессу, Харьков, Херсон и другие города, которые не оккупированы Россией. Это довольно страшно, ракеты иногда прилетают и в эти города, но они больше не являются ресурсом для SIF. В Латвии задерживаются только те украинцы, чьи дома заняты орками или разрушены.

SIF не так много интегрирует, но нельзя сказать, что вообще ничего не делает. За прошедшие годы SIF нашел себе занятие по душе. Например, в годовом отчете за 2023 год мы видим, что внедрение принципов управления многообразием в фонде было актуальной темой. Утверждены стратегия и план реализации SIF по управлению многообразием и инклюзивностью. Да, многообразие - это серьезно, без него невозможно жить, и только темные люди не понимают этого.

В годовом отчете за 2023 год мы видим суммы, полученные НКО. Есть микроконтракты и макроконтракты. Конечно, макроконтракты интереснее.

Чтобы продвигать решения для лучшего управления в Латвии, в 2023 году SIF заключил договор с Центром публичной политики Providus на сумму 65 960,45 евро.

Для укрепления жизнестойкости гражданского общество "Гражданский альянс" заключило договор на 65 987,87 евро. Для развития использования культуры как инструмента укрепления гражданского общества ассоциация «Асцендум» получила от SIF контракт на 32 996,70 евро в 2023 году.

«Асцендум»? Где я слышал это название?... Ах да, Зайга Пуце была председателем правления «Асцендума» в 2019 году, а затем стала главой SIF. В то время ее муж Юрис Пуце был министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Фонд открытого общества DOTS получил контракт на 65 938,56 евро на организацию фестиваля Lampa talks в 2023 году.

Ассоциация «Хочу помочь беженцам» получила контракт на 66 000,00 евро на 2023 год. Таким образом, SIF может гордиться тем, что деньги из фонда были использованы для финансовой поддержки сирийских граждан, незаконно въехавших в Латвию. Однако бесчеловечная латвийская судебная система не смогла понять гуманизм фразы «Я хочу помочь беженцам». Сотрудница ассоциации Иева Раубишко обвиняется в организации незаконного пересечения границы группой лиц. Суд продолжается.

И как же без знаменитого общесnва за открытость Delna? SIF подписал с ней контракт на 65 50,00 евро. Delna будоражит политический воздух с 1990-х годов. Раньше ее деятельность базировалась на деньгах Джорджа Сороса, но в последние годы Сорос перестал давать деньги. Им приходится довольствоваться тем малым, что они могут получить от SIF.

В 2023 году Центр MARTA получил контракт на 65 992,66 евро. Цель этих денег - «расширение прав и возможностей женщин, детей и молодежи». Действительно, почему бы не расширить возможности женщин, детей и молодежи? Именно MARTA расширит их возможности!

Справедливости ради стоит отметить, что не все деньги SIF распределяются подобным образом только среди неправительственных, тенденциозных организаций, которые помогают манипулировать общественным мнением в пользу некоторых партий из леволиберального крыла латвийского политического спектра. Есть и безусловно святые вещи, когда деньги SIF выделяются на медицинские, природоохранные, культурные и муниципальные цели.

SIF занимается самыми разными вещами - обучением латышскому языку реэмигрантов, этнических меньшинств и украинских беженцев; цифровыми инструментами; поддержкой бедных и семей; распределением денег среди НПО и СМИ.

Хотя вообще то языку должно учить Министерство образования, Министерство благосостояния заботиться о призрении больных и бедных... Но это так удобно - иметь систему, при которой деньги расползаются, минуя грешные коридоры министерств. Через SIF деньги из латвийского бюджета, ЕС и других иностранных доноров могут быть направлены на что угодно.

От монстра SIF вряд ли откажутся Министр экономики Виктор Валайнис в интервью «Неаткариге» 7 февраля сказал: «Мы должны оценить, можем ли мы вообще отказаться от такого учреждения. На мой взгляд, Фонд социальной интеграции - это учреждение для очень странных проектов. Если бы мы начали анализировать их по отдельности, они вряд ли получили бы поддержку в парламенте».

Но если министр экономики действительно всерьез намерен упразднить SIF, он столкнется с жесточайшей оппозицией. На протяжении многих лет коалиционные партии, такие как «Прогрессивные», «Новое единство», не попавшее в этот Сейм «Развитие для Латвии», использовали SIF как аккумулятор денежных потоков, поступающих затем в их кормушки, чтобы усилить свое влияние, распространяя свои нарративы в СМИ и представляя события в выгодном для себя свете».