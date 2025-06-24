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Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

© LETA 24 июня, 2025 16:58

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Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

В предвыборной дискуссии на LTV «Выбирай будущее!», в которой участвовали кандидаты в Резекненскую городскую думу, ее ведущий Боярс заявил: «Ну, но в таком случае, пожалуйста, говорите со мной по-латышски». Это произошло после того, как кандидат в депутаты Андрис Морозов («Sarauj, Latgale!») начал отвечать на латгальском языке на вопрос, как способствовать популярности латгальского языка.

Несколько оппозиционных депутатов Сейма были возмущены призывом Боярса, и жалобу по этому поводу также получил Латвийский общественный омбудсмен по электронным СМИ.

Заявитель считал, что в конкретном случае, не дав участникам дебатов говорить на латгальском языке, СМИ не только не обеспечили использование латгальского языка, но и нарушили ряд законов, которые предусматривают, что государство обеспечивает развитие латгальского языка. Было предложено оценить конкретный случай, а также действия и ответственность LTV за содействие использованию латгальского языка в телевизионных программах, а не наоборот - за его предотвращение.

Омбудсмен не согласен с тем, что, призвав Боярса говорить по-латышски, он нарушил основные принципы деятельности LSM, изложенные в Кодексе поведения и этики LSM, — служить интересам латвийской общественности, выполнять свои обязанности в соответствии с основными ценностями LSM и придерживаться самых высоких стандартов журналистики. Омбудсмен также считает, что журналист не нарушил редакционные принципы LSM, поскольку просьба была высказана уважительно, без принижения ни латгальскоязычного участника дискуссии, ни латгальского языка.

В то же время, по мнению омбудсмена, этого недоразумения можно было бы избежать, если бы модератор объяснил причину своего запроса — незнание латгальского языка, а также его цель — сделать так, чтобы сказанное участником дискуссии было понятно всем зрителям.

Омбудсмен также пришел к выводу, что ходатайство Боярса соответствует положениям регламента ЛСМ о проведении дебатов на латышском литературном языке, однако ставит вопрос о целесообразности применения такого требования к латгальскому языку как исторической разновидности латышского языка.

В рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм омбудсмен рекомендует оценить возможность разрешить участникам дискуссий использовать обе разновидности латышского языка по их выбору в предвыборных дискуссиях, затрагивающих вопросы Латгалии.

После обсуждения в Facebook Боярс извинился за сложившуюся ситуацию.

«Я приношу свои глубочайшие извинения. Я, конечно, не хотел никого обидеть или оскорбить вашу латгальскую идентичность и признаю ошибку, которую я совершил в предвыборной дискуссии о Резекне. Мой призыв должен был заключаться в том, что я приглашаю всех присутствующих к дискуссии на латышском литературном языке», — пишет ведущий.

В то же время он признает, что не знает, следовало ли предоставить кандидатам возможность вести дебаты на латгальском языке.

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