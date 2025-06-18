Суд также запретил Стивриню, который в 2023 году вышел на пенсию по выслуге лет, занимать должности в Государственной полиции в течение двух лет, сообщает Latvijas Avīze.

Айварс Козловскис, который дал взятку, был оправдан, однако за приобретение и хранение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения приговорён к 260 часам общественных работ. Также оправдан бывший сотрудник дорожной полиции Сандис Стабурс, который выступал посредником во взяточничестве. Никто из обвиняемых в суде свою вину не признал. Прокурор Сандис Браслa подтвердил Latvijas Avīze, что обжалует приговор первой инстанции в Рижском окружном суде.

В пользу государства конфискованы 100 евро и бутылка бренди объемом 0,7 литра, изъятые во время обыска.

Троицу задержало Бюро внутренней безопасности осенью 2019 года. В тот момент Стивриньш занимал пост заместителя начальника Бюро общественного порядка Латгальского регионального управления. Согласно обвинению, в этом управлении был оформлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, совершённое Козловскисом в магазине.

Затем Козловскис при содействии знакомого полицейского Стабурса вышел на контакт со Стивринем, чтобы тот в ходе рассмотрения жалобы отменил принятое ранее решение и прекратил дело об административном правонарушении в обмен на взятку. Переданной и принятой взяткой стали: 100 евро, мясные изделия и бутылка алкоголя.

Latvijas Avīze также сообщает, что в другом уголовном деле Стабурс был осуждён за вымогательство и получение взятки и приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы, год и шесть месяцев пробационного надзора, пятилетнему запрету занимать государственные должности в полиции, а также к конфискации автомобиля VW Passat Variant.

Стабурс обвинялся в вымогательстве взятки в размере 200 евро у водителя, заявив ему, что концентрация алкоголя в его выдохе превышает допустимую норму, хотя это не соответствовало действительности.

По неофициальной информации, Стабурс, вероятно, сбежал из Латвии и в настоящее время находится за границей, сообщает Latvijas Avīze.