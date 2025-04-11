Превысил скорость в населенном пункте и сбил пьяного: Сенат по уголовным делам отменил оправдательный приговор

Водитель превысил скорость в населенном пункте и в результате насмерть сбил пешехода, который в нетрезвом состоянии вышел на проезжую часть. Приговором суда первой инстанции мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Однако апелляционный суд пришел к выводу, что нарушения обвиняемым Правил дорожного движения не находятся в причинно-следственной связи с трагическими последствиями ДТП — смертью потерпевшего. Суд указал, что опасность дорожного движения в рассматриваемом случае возникла лишь тогда, когда мужчина, шедший по встречной полосе, внезапно выскочил перед машиной обвиняемого, что не позволило водителю вовремя оценить ситуацию как опасную и избежать столкновения.

В свою очередь, в решении Сената говорится, что апелляционный суд не принял во внимание заключение эксперта, в котором говорилось, что водитель должен был воспринять пешехода как опасность для дорожного движения сразу же, как только заметил его посреди дороги.

"Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, как и дети, являются одной из самых опасных категорий пешеходов, поскольку их реакция на возникновение опасности может быть неадекватной реальной дорожно-транспортной ситуации", - говорится в решении Сената.

Также указывается, что эта категория людей зачастую не способна правильно оценить опасность и, даже сосредоточившись на транспортном средстве, может совершать действия, которые могут привести к аварии.

Дело передано на повторное рассмотрение в Земгальский окружной суд.