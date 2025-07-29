Преступную сеть создали граждане Украины и Латвии: ликвидирована крупная нарколаборатория

Совместными усилиями украинских и польских правоохранителей удалось обезвредить крупную международную наркогруппировку, действовавшую сразу в нескольких странах. В ходе операции были изъяты сотни килограммов наркотических веществ, огнестрельное оружие и специализированное оборудование.

Преступную сеть создали граждане Украины и Латвии, наладив подпольное производство и распространение синтетических наркотиков в промышленных масштабах. Лаборатории действовали как в Польше, так и в Украине.

В частности, правоохранители ликвидировали крупную лабораторию в Польше, где производился кристаллический метадон. Кроме того, уничтожено ещё восемь нарколабораторий на территории обеих стран, где изготавливали особо опасные вещества — метадон и мефедрон.

Всего в рамках операции было проведено 38 обысков в местах, где производили и хранили наркотики, химические компоненты и оборудование, используемое для их синтеза.