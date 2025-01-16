Правительство Литвы не участвует в создании «паспортов» белорусской оппозиции: глава МИД

Похожий символ используется и в Белоруссии, он называется "Пагоня" ("Погоня"). Оба они произошли от одного и того же герба, использовавшегося во времена Великого княжества Литовской (ВКЛ), но некоторые элементы литовского и белорусского изображений различаются.

Макет такого документа с вышеупомянутой символикой был опубликован в социальных сетях ранее на этой неделе лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, проживающей в Литве. В своем посте она также поблагодарила правительство Литвы «за поддержку и советы».

Хотя этот «паспорт» официально не признан дорожным документом, белорусский политик утверждает, что постоянно поднимает этот вопрос на встречах с зарубежными политиками.

«Демократическая и свободная Белоруссия отвечает интересам национальной безопасности Литвы, поэтому Литва активно поддерживает демократические силы Белоруссии. Правительство Литвы не участвует в реализации инициативы белорусских демократических сил по созданию новых паспортов», — сказал Будрис в письменном комментарии, направленном в четверг в BNS.

Он напомнил, что белорусам, находящимся в Литве по гуманитарным причинам, выдаются паспорта иностранца. По словам главы литовской дипломатии, в «паспорте» демократической Белоруссии "Витис" не используется.

«В Литве уже некоторое время заметны пропагандистские нарративы, распространяемые режимом (Александра) Лукашенко, направленные на разделение литовских и белорусских демократических сил, — говорится в комментарии. - Одна из основных линий пропаганды - попытка столкнуть литовские и белорусские демократические силы по вопросу о государственной символики».

«В этом вопросе, как и в другом вопросе — о литвинизме, — мы видим целенаправленную деятельность режима Лукашенко. По мере приближения организуемой Лукашенко смены власти в конце января режим будет еще активнее работать над разжиганием разногласий и дискредитацией демократических сил Белоруссии», — добавил он.

Это не первый случай, когда в Литве возникают дискуссии относительно паспортов, создаваемых белорусской оппозицией. На фотографиях макета документа, опубликованного в начале прошлого года, была неверно изображена граница между Литвой и Белоруссией.

Белорусская оппозиция тогда назвала это «технической ошибкой» и пообещала ее исправить.