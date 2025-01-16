Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

Правительство Литвы не участвует в создании «паспортов» белорусской оппозиции: глава МИД

Редакция PRESS 16 января, 2025 16:37

Мир 0 комментариев

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что правительство не участвует в процессе создания «паспортов» белорусской оппозиции. Он заявил об этом после того, как некоторые политики возмутились тем, что конный рыцарь, изображенный на макетах вышеупомянутых документов, похож на литовский символ "Витис" ("Витязь"). 

Похожий символ используется и в Белоруссии, он называется "Пагоня" ("Погоня"). Оба они произошли от одного и того же герба, использовавшегося во времена Великого княжества Литовской (ВКЛ), но некоторые элементы литовского и белорусского изображений различаются.

Макет такого документа с вышеупомянутой символикой был опубликован в социальных сетях ранее на этой неделе лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, проживающей в Литве. В своем посте она также поблагодарила правительство Литвы «за поддержку и советы».

Хотя этот «паспорт» официально не признан дорожным документом, белорусский политик утверждает, что постоянно поднимает этот вопрос на встречах с зарубежными политиками.

«Демократическая и свободная Белоруссия отвечает интересам национальной безопасности Литвы, поэтому Литва активно поддерживает демократические силы Белоруссии. Правительство Литвы не участвует в реализации инициативы белорусских демократических сил по созданию новых паспортов», — сказал Будрис в письменном комментарии, направленном в четверг в BNS.

Он напомнил, что белорусам, находящимся в Литве по гуманитарным причинам, выдаются паспорта иностранца. По словам главы литовской дипломатии, в «паспорте» демократической Белоруссии "Витис" не используется.

«В Литве уже некоторое время заметны пропагандистские нарративы, распространяемые режимом (Александра) Лукашенко, направленные на разделение литовских и белорусских демократических сил, — говорится в комментарии. - Одна из основных линий пропаганды - попытка столкнуть литовские и белорусские демократические силы по вопросу о государственной символики».

«В этом вопросе, как и в другом вопросе — о литвинизме, — мы видим целенаправленную деятельность режима Лукашенко. По мере приближения организуемой Лукашенко смены власти в конце января режим будет еще активнее работать над разжиганием разногласий и дискредитацией демократических сил Белоруссии», — добавил он.

Это не первый случай, когда в Литве возникают дискуссии относительно паспортов, создаваемых белорусской оппозицией. На фотографиях макета документа, опубликованного в начале прошлого года, была неверно изображена граница между Литвой и Белоруссией.

Белорусская оппозиция тогда назвала это «технической ошибкой» и пообещала ее исправить.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Заехал за линию: у магазинов стали штрафовать за «неровную» парковку

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

Читать
Загрузка

Довёл до смерти, чтобы получить квартиру? На Югле нашли тело пожилой женщины

ЧП и криминал 21:33

ЧП и криминал 0 комментариев

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

Читать

«Не нравится — жалуйся!» Розенвалдс крайне удивлен агрессивным отношением к пассажирам Vivi

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Читать

Умер режиссер Дэвид Линч

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Читать

Две ошибки за один день: как бабушку с онкологией из корпуса в корпус гоняли в больнице Страдиня

Важно 20:58

Важно 0 комментариев

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

Читать

С 1 июля счета за электричество вырастут: это результат отключения от российской энергосистемы

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Читать

Депутаты Сейма потребовали от Силини объяснить «санкционированную правительством цензуру в соцсетях»

Новости Латвии 20:25

Новости Латвии 0 комментариев

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

Читать