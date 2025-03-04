Politico: Евросоюз остановил работу над пакетом помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за Венгрии

Во вторник, 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по «перевооружению Европы», предполагающий выделение 800 миллиардов дополнительных расходов на оборону стран Европы в ближайшие годы. 650 из этих 800 миллиардов будут обеспечены повышением оборонных расходов на 1,5% ВВП в течение четырех лет. 150 миллиардов будут предоставлены странам Европы в виде займов.

Как выяснило Politico, в плане фон дер Ляйен должен был присутствовать пункт о новых поставках вооружения Украине на 20 миллиардов евро, однако против него категорически выступил Будапешт. Венгрия наложила вето на этот пункт в ходе встречи послов стран ЕС, на которой обсуждался план. Это произошло после перепалки в Белом доме между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается наиболее «пророссийским» из всех лидеров стран ЕС. Во время войны он прилетал в Москву и общался с президентом РФ Владимиром Путиным. 1 марта он призвал Евросоюз к прямым переговорам с Россией.

В конце февраля Венгрия потребовала исключить из черных списков ЕС восьмерых россиян, пригрозив в противном случае сорвать продление санкций. По данным проекта «Система», Будапешт требовал вывести из-под санкций, в частности, бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Петра Авена.