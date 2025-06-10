Подозрительные случаи на выборах: полиция и спецслужбы проверяют сигналы от граждан

В большинстве случаев в результате проверки СГБ не получила подтверждения незаконных действий, однако параллельно в соответствии с компетенцией служба оказывает поддержку Государственной полиции в расследовании шести уголовных процессов, начатых в день выборов.

Учитывая, что уголовные процессы сейчас находятся в производстве Госполиции, СГБ более подробных комментариев не предоставляет. В Госполиции агентству ЛЕТА также не предоставили более подробной информации.

Дополнительно СГБ еще продолжает проверку сигналов, полученных в день выборов и после выборов, в том числе в сотрудничестве с Госполицией. Высока вероятность того, что информация о возможных нарушениях, как и в другие годы, еще продолжит поступать.

Большинство полученных службой до сих пор сигналов связано с возможным подкупом избирателей и другими попытками противоправного влияния на них. Кроме того, служба получила информацию о возможных нарушениях установленного в Латвии порядка выборов на отдельных избирательных участках. В результате проверок, проведенных СГБ, выявленные на избирательных участках нарушения были незамедлительно устранены в сотрудничестве с участковыми избирательными комиссиями, однако они расценены как несущественные и не могли повлиять на ход выборов.

Служба также получила 26 сообщений о возможных нарушениях, рассмотрение которых находится в компетенции других ведомств. Полученную информацию СГБ передала на дальнейшее рассмотрение Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Во время муниципальных выборов СГБ не констатировала прямых попыток государства-агрессора России или других враждебных к Латвии государств противоправно вмешаться в ход выборов и повлиять на их результаты.

Как сообщалось, один из уголовных процессов начат по одному случаю в Риебини Прейльского края, где некий человек проголосовал дважды, воспользовавшись чужими удостоверяющими личность документами. Виновный был задержан.