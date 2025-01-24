По 100 евро в помощь русским родителям: как Эстония переходит на единую школу

«Историческая реформа по переходу идет по плану, в долгосрочной перспективе мы движемся к единой школе с эстонским языком обучения, а в системе образования становится больше учителей, - приводит BNS слова министра. - В период с 1 сентября 2023 года в Ида-Вирумаа приступили к работе более 500 учителей, из которых почти 330 были добавлены летом 2024 года».

Общее число работающих в русских школах учителей, которым необходимо повысить уровень владения языком с B2 до C1, составляет 285 человек, а число учителей, владеющих эстонским на уровне B1 и работающих в школах благодаря послаблениям летом 2024 года, составляет 261 человек, которым необходимо повысить уровень владения языком до 1 августа 2025 года. Для сравнения, в 2022 году в школах работало более 1800 учителей, чьи знания языка не соответствовали требованиям.

К 1 августа 2026 года помощники воспитателей в русских детских садах должны будут довести свой уровень владения языком до уровня B2.

В 2025 году Институт эстонского языка обеспечит языковую подготовку не менее 900 учителей в Таллинне, Маарду, Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве, а город Таллинн - 400 учителей.

В этом году методическое обучение пройдут до 2500 учителей. Осенью прошлого года две группы учителей, преподающих в малокомплектных классах и/или у учеников с особыми образовательными потребностями, начали девятимесячную программу развития и поддержки. В феврале продолжится программа развития для руководителей переходных школ. Учебные заведения смогут подписаться на обучение для всего коллектива школы.

Дополнительные 100 евро будут выделены на приобретение учебных материалов родителям школьников 1 и 4 классов, для которых эстонский язык не является родным. В этом году возможность получения пособия на учебные материалы и обучение команды будет распространена и на частные школы, чтобы стимулировать и мотивировать их к переходу на обучение на эстонском языке. В общей сложности государство инвестирует почти 500 миллионов евро до 2030 года в этот переход - крупнейшую образовательную реформу в истории Эстонии.

Свежие выпускники университетов также способствуют переходу и снижению нехватки учителей. Интерес к профессии учителя растет: в 2024 году на университетские программы подготовки учителей подано на 1000 заявлений больше, чем в 2023 году.

В 2023 и 2024 годах государство выделило университетам дополнительное финансирование, чтобы принять еще 445 студентов-педагогов. В общей сложности в 2024 и 2023 годах университеты создали более 1500 мест для подготовки учителей при поддержке государственного финансирования