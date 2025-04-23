Пилите, Дума, пилите…Памятник Упитису перенесут на улицу Героев

Андрей Упитис был не только писателем, но и активным сторонником советской власти. В 1940 году он обратился к Советскому Союзу с просьбой принять Латвию в свой состав. Рижская дума поддержала перенос памятника осенью прошлого года. Затем было высказано предложение о том, чтобы распилить памятник на две части. Депутаты Рижской думы сказали, что голосования по этой инициативе не было, а автором идеи перепила является депутат парламента.

С родственниками Упитиса велись переговоры о переносе памятника в Скривери, но они отклонили это предложение. Если родственники не изменят своего мнения, памятник будет перенесен на улицу Вароню.