Передача квартиры в дар от деда внуку: процесс оформления и возможные нюансы

Судя по описанной ситуации, ваш дед намерен передать вам квартиру бесплатно, то есть оформить дарственную. В подобных случаях заключается договор дарения недвижимости, который обязательно должен быть составлен в письменной форме, поскольку для регистрации перехода права собственности потребуется подача документов, в том числе и экземпляр договора дарения квартиры, в Земельную книгу.

Содержание договора

Помимо указания информации о недвижимости, в договоре дарения важно указать, что вы, как одариваемый, соглашаетесь принять квартиру в дар. Если ваш дед желает сохранить за собой право проживания в этой квартире после ее передачи вам, то это условие также должно быть включено в договор, и тогда оно будет зарегистрировано в Земельной книге как обременение, защищающее интересы вашего деда как дарителя.

Хотя договор можно составить самостоятельно, настоятельно рекомендуем обратиться к нотариусу или юристу, поскольку такая сделка требует соблюдения ряда юридических формальностей и учета всех последствий. Нотариус поможет не только с составлением договора, но и оформит заявление на регистрацию права собственности — этот документ подается в Земельную книгу и должен быть подписан в присутствии нотариуса.

О расходах

Государственная пошлина за регистрацию в случае дарения между близкими родственниками (в том числе между отцом и сыном) составляет 0,5% от стоимости квартиры, указанной в договоре. Если стоимость не указана или она ниже кадастровой, расчет будет производиться по кадастровой стоимости, которую можно узнать на сайте: www.kadastrs.lv.

Здесь необходимо уточнить, что если в будущем одариваемый решит продать полученную в подарок недвижимость, то при расчете налога на доход от продажи будет учитываться сумма, которая была указана в договоре дарения, как стоимость недвижимости на момент ее получения.

Канцелярская пошлина составляет 15 евро. Если вы захотите получить свидетельство из Земельной книги, то дополнительно необходимо будет заплатить 8 евро. Также стоит учитывать услуги нотариуса, стоимость которых может варьироваться в зависимости от услуг.

Все формы и реквизиты для оплаты пошлин вы можете найти на сайте www.zemesgramata.lv. Там же опубликован и список необходимых документов.

Если квартира заложена в банке или взята в ипотеку

В этом случае процесс оформления дарственной будет иметь дополнительные нюансы.

Если квартира находится под залогом у банка или находится в ипотеке, то при передаче квартиры в дар необходимо получить согласие банка на такую сделку. В этом случае, скорее всего, кредитные (или ипотечные) обязательства будут переведены на нового собственника.

Это связано с тем, что банк имеет право на взыскание задолженности, если кредит не будет погашен, и при передаче недвижимости в дар он может потерять право на удовлетворение своих требований.

В случае залога или ипотеки сделка может затянуться из-за необходимости согласования с банком. Поэтому такой процесс требует дополнительных временных затрат. Поэтому, прежде чем начать процесс оформления дарственной, необходимо прежде всего проконсультироваться с банком, чтобы понять все условия и требования, которые могут возникнуть. Кроме того, желательно проконсультироваться с юристом или нотариусом, для того чтобы учесть все юридические тонкости при составлении договора дарения.