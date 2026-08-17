Но обратите внимание: для неработающих пенсионеров пенсии менее 1 000 евро налогом не облагаются!

Второй вопрос. Взимается ли налог с пособий – государственных и социальных? Многие жители получают помощь в виде государственных пособий и социальных пособий самоуправления. Например, государственное пособие латвийским пенсионерам, пережившим супругов, в размере 50% от пенсии умершего мужа или жены.

(!) К государственной и социальной помощи, имеющей статус пособия, которое выплачиваются для покрытия дополнительных издержек или тем, кто не имеет других доходов, не применяется подоходный налог.