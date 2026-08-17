-У сестры умер муж, она узнала, что ей полагается пенсия за него – половина размера мужниной пенсии. А у него она была после индексации 696 евро. Сестра оформила документы, а теперь боится, что у нее теперь с двух пенсий будет очень большой налог. Объясните, пожалуйста, порядок начисления пенсии вдовам, а главное — сколько будут высчитывать с пенсий?
Не облагаемый подоходным налогом минимум в полном размере – 1 000 евро в месяц — применяется к пенсиям жителей, которые:
— не работают;
— работают, но не предоставили своему работодателю налоговую книжку заработной платы.
Если получатель пенсии предоставил своему работодателю налоговую книжку — в системе EDS Госслужбы доходов (VID), то не облагаемый налогом минимум для пенсионеров делится пополам.
Половина направляется на пенсию, выплачиваемую Государственным агентством социального страхования (VSAA), а другая половина — на заработную плату. Таким образом, по выбору работающего пенсионера к пенсии применяется не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро, а не 1 000 евро.
Но обратите внимание: для неработающих пенсионеров пенсии менее 1 000 евро налогом не облагаются!
Второй вопрос. Взимается ли налог с пособий – государственных и социальных? Многие жители получают помощь в виде государственных пособий и социальных пособий самоуправления. Например, государственное пособие латвийским пенсионерам, пережившим супругов, в размере 50% от пенсии умершего мужа или жены.
(!) К государственной и социальной помощи, имеющей статус пособия, которое выплачиваются для покрытия дополнительных издержек или тем, кто не имеет других доходов, не применяется подоходный налог.
Не облагаются подоходным налогом следующие виды пособий:
— государственные пособия, которые выплачивает VSAA: родительское пособие, семейное пособие, пособие по уходу за ребенком, пособие по случаю смерти супруга, опекунские пособия, пособие по случаю потери кормильца, пособие по возмещению транспортных расходов инвалидам, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, государственное пособие социального обеспечения, а также разовые и временные пособия: по случаю рождения ребенка, пособие на похороны, возмещение за усыновление, пособие по оплате коммунальных услуг и другие;
— социальные пособия, которые назначает местное самоуправление: по случаю рождения ребенка, 100-летним жителям, жилищное пособие, пособие на реабилитацию, пособие в кризисной ситуации и другие…
V Пособие за умершего супруга
В случае смерти получателя латвийской пенсии (в том числе по выслуге лет) супругу назначается пособие в размере 50% от пенсии умершего, назначенной в соответствии с законом «О государственных пенсиях», включая доплату к пенсии за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
Право на получение пособия распространяется на 12 месяцев со дня смерти пенсионера. У пенсионера есть право на получение пособия, если:
— получатель пенсии на день смерти состоял в зарегистрированном браке;
— на день смерти получателя пенсии его супруг также являлся получателем пенсии по старости, по инвалидности или по выслуге лет.
В отличие от госпенсии с «вдовьего» пособия подоходный налог не снимается. Основание – Закон о государственных социальных пособиях (Valsts sociАlo pabalstu likums)…
Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА
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