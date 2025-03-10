Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Марта Завтра: Agita, Konstantins
Доступность

Парковаться в Риге станет дешевле, но найти парковочное место будет труднее

Редакция PRESS 10 марта, 2025 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума приняла решение снизить плату за парковку автомобилей на стоянках Rīgas satiksme рядом с местом жительства рижанина, который владеет или пользуется транспортным средством.

Изначально планировалось рассмотреть вопрос только о том, что заявки на скидки можно будет подавать в электронном виде, а не лично, обращаясь за картой жителя Риги. Однако на заседании думы партии правящей коалиции внесли предложение и о снижении самой платы.

В результате стоимость карты жителя за календарный месяц снижена:

в зоне A – с 70 евро до 55 евро, в зоне B – с 55 евро до 40 евро, в зоне C – с 40 евро до 25 евро, в зоне R – с 85 евро до 70 евро, в зоне D – с 25 евро до 15 евро.

Поправки к правилам предусматривают, что заявки на скидки на парковку рядом с местом жительства теперь можно будет подавать в электронном виде. Сотрудники Rīgas satiksme, получая электронную заявку на скидку, сами будут запрашивать необходимую информацию в Дирекции безопасности дорожного движения и Управлении по делам гражданства и миграции.

Контролеры же в специальной программе будут проверять, предоставлена ли автомобилю скидка и оплачена ли стоянка. Никакого доступа к личным данным владельцев автомобилей, их адресам и прочей информации у них не будет. Просто введя номер машины на своем устройстве, контролер увидит надпись, что все в порядке.

Поправки к правилам также предусматривают, что жителям будет предоставлена возможность парковать автомобили не только на участке улицы рядом с зарегистрированным местом жительства, но и на более широкой территории – на платных парковках в прилегающем квартале в той же или более низкой тарифной зоне.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 апреля этого года.

Одновременно с этим в парковочных автоматах, в квитанциях предупреждений и пояснениях в отношении заблокированных колес автомобилей надписи будут только на латышском и английском. Департамент предложил изъять из правил применяющийся сейчас порядок, чтобы вся вышеперечисленная информация была доступна также на немецком и русском языках.

Несмотря на предложения оппозиции оставить лингвистическую сферу в покое и продолжить использовать, как это происходило в течение предыдущих двух десятков лет, депутаты коалиции это отвергли.

Если с русским языком всё понятно: его изымают из банкоматов и из дебатов, то появляется вопрос: а что плохого им сделал немецкий язык, чтобы его изъять из паркоматов и письменных посланий?

Всё же это язык ЕС, используется на равных уровнях по меньшей мере в двенадцати странах ЕС и в Швейцарии. А еще в Намибии, Аргентине, Канаде, в тех же США – 1,3 млн. человек говорят по-немецки. Теперь припарковаться в Риге им станет сложнее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Ведут себя как свиньи. Нет — даже хуже»: ужасные истории от людей, сдающих квартиры в Риге

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Читать
Загрузка

Каждого четвёртого чиновника попросят на выход: так сказала Силиня. Получится ли — другой вопрос

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Читать

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Великобритании

Мир 19:39

Мир 0 комментариев

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Читать

«Это полный кошмар! Он не в себе»: Вайра Вике-Фрейберга о Трампе

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Читать

«Скучает и вызывает полицию»: бдительный сосед доводит до отчаянья жильцов многоквартирного дома

Важно 19:03

Важно 0 комментариев

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Читать

Рестарт правительства продолжается: грядут перестановки среди парламентских секретарей

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

Читать

Для уменьшения бюрократии необходимо создать еще одну рабочую группу: Силиня

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Читать