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Папа поможет? Какой минимальный размер алиментов

«Семь секретов» 3 марта, 2025 13:10

Юридическая консультация 0 комментариев

"Родители находятся в процессе развода. Ребенок останется жить с матерью, а отец должен будет платить алименты. Обязан ли он платить, если у него нет работы или маленькая зарплата и он не может платить столько, сколько запросила бывшая жена? Есть же в законе статья, что алименты зависят от материального положения родителя?"

Ребенок до достижения совершеннолетия находится под опекой своих родителей. Это означает, что родители обязаны заботиться о ребенке, следить за ним и обеспечивать его всем необходимым, включая жилье, питание, одежду, медицинскую помощь, а также организовывать его обучение и воспитание, учитывая его интересы и способности.

Родители, проживающие вместе, заботятся о ребенке совместно. Если родители живут отдельно, то общая опека сохраняется, но непосредственную заботу о ребенке осуществляет тот родитель, с которым ребенок проживает. Обязанность по содержанию ребенка сохраняется, даже если он не живет с одним или обоими родителями.

Статья 179 Гражданского закона обязывает родителей содержать своего ребенка в соответствии с их возможностями и материальным положением до тех пор, пока ребенок не сможет обеспечивать себя сам. В случае спора о размере алиментов решение принимает суд.

Однако данная статья устанавливает также и минимальный размер алиментов, который родители обязаны ежемесячно обеспечить своему ребенку вне зависимости от своих возможностей и имущественного положения. Этот размер зависит от установленной в государстве минимальной месячной заработной платы и возраста ребенка.

Минимальный размер алиментов

На данный момент размер минимальной зарплаты составляет 740 евро в месяц. В свою очередь правила Кабинета министров «О минимальном размере содержания ребенка» устанавливают, что каждый родитель обязан обеспечивать своего ребенка следующим минимальным ежемесячным содержанием:

- для детей до 7 лет — это 25% от минимальной зарплаты (185 евро);

- для детей от 7 до 18 лет — это 30% от минимальной зарплаты (222 евро).

Таким образом, закон действительно предполагает некоторую гибкость при определении суммы алиментов, исходя из возможностей каждого родителя, но одновременно гарантирует защиту прав ребенка на обеспечение его основных потребностей. Поэтому даже если родитель испытывает финансовые трудности, он не может уклониться от обязанности обеспечивать ребенка не ниже установленного государством минимального уровня.

Временные алименты: решение суда до окончательного разбирательства

Кроме того, в случае возникновения спора о размере алиментов суд может сразу вынести решение о временных алиментах, которые ответчик должен выплачивать в период до окончательного разрешения дела. Размер этих временных алиментов не может быть ниже минимального, установленного Кабинетом министров.

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