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Пап, где деньги? Кто у нас не платит алименты

© LETA 2 января, 2025 10:49

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии 10% детей воспитывает один родитель, и не всегда второй добровольно платит алименты. При этом 67% алиментов (от установленного законом минимума) предоставляет Гарантийный фонд алиментов, который состоит из государственных грантов и средств, взысканных с родителей в регрессном порядке.

В этом году сумма выплаты на ребенка увеличена: до 7 лет она составит 125 евро вместо прежних 107,50 евро и 150 евро - до 21 года (ранее было 129 евро). Такое увеличение было достигнуто без дополнительного бюджетного финансирования, потому что увеличился объем взыскиваемой задолженности.

Число должников на протяжении многих лет остается практически постоянным - около 42 тысяч.

Выплаченная сумма с годами уменьшается - в 2021 году она составляла 55,9 млн евро, в прошлом году за 11 месяцев - 45,6 млн евро.

Общий долг составляет 571 950 439 евро, в том числе основной долг - 125 721 188 евро, остальное - законные проценты (21,98%).

По годам пропорция взыскиваемых средств к выплаченным такова: в 2021 году - 26,06%, в 2022 году - 29,08%, в 2023 году - 31,92%, в прошлом году (до 30.11) - 33,38%.

Например, в прошлом году взысканная сумма составила 15,2 миллиона евро, сообщил на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам директор фонда Эдгар Лицитис.

Описывая социальный профиль должника, он отметил, что в 76% случаев у этих людей помимо взыскания алиментов есть и другие исполнительные дела, например, невыплаченные кредиты, 75-80% не имеют доходов, имущества или зарегистрированного места работы, 16% не имеют известного адреса.

53% понесли уголовное наказание, в том числе 43% лишены свободы (в прошлом году таких лиц в тюрьмах содержалось около 700 человек). 7% имеют низкий доход или бедны, 15% имеют инвалидность, 70% находятся в возрасте до 50 лет.

(Diena)

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