«Отчаянной домохозяйке» Еве Лонгории «стукнуло» полвека: но разве по ней это скажешь?

Но вот что удивительно: в жизни Ева совсем не похожа на свою экранную героиню. Она — скромная, семейная и совершенно не склонна к скандалам. Долгожданного ребенка актриса родила в 43 года, и теперь ее чаще можно встретить не на красных дорожках, а на прогулках с сыном. Любимое место их семьи — пляж, где Ева блистает в купальниках, демонстрируя потрясающую фигуру.

Кажется, что если Лонгория не на съемочной площадке и не занимается сыном, то непременно пропадает в спортзале. В свои 50 лет она выглядит так, что сложно поверить глазам: рельефные мышцы, подтянутое тело, идеальный пресс… Разве такое возможно? Оказывается, да! И поклонники не устают гадать, в чем ее секрет.

Кстати, Ева по-прежнему снимается, но пока что ни одна ее роль не смогла затмить культовый образ Габи. Впрочем, актриса не скучает: у нее множество рекламных контрактов с модными брендами, светские мероприятия, продюсерская деятельность и успешный блог. Лонгория продолжает сиять, и ее звезда явно не собирается гаснуть!