Осторожно: мошенники уже подготовились к Празднику песни

«Мы получили информацию о том, что мошенники также пытаются продавать билеты на концерты XIII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи в социальных сетях. Призываем вас быть осторожными при покупке билетов по различным объявлениям, учитывая риски их копирования. Также призываем вас не публиковать фотографии купленных билетов в социальных сетях», — призывают организаторы фестиваля.

На сайте Ss.lv много объявлений, в которых люди хотят купить билеты, поэтому неудивительно, что мошенники видят здесь возможность для себя. Будь осторожен!

Государственная полиция сообщает: «Учитывая, что продажа билетов на Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи началась на этой неделе и билеты на некоторые концерты уже распроданы, а также принимая во внимание опыт прошлых лет с различными случаями, связанными с недобросовестной продажей билетов, Государственная полиция призывает жителей быть осторожными, тщательно оценивать покупку билетов на Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи у частных лиц в Интернете и проверять личность продавца. В случае хищения денег об этом следует сообщить, подав заявление в ближайшее отделение Государственной полиции или отправив сообщение в электронном виде. Правоохранители напоминают, что мошенничество карается уголовной ответственностью, и каждый такой случай будет тщательно расследован».

В соцсетях латвийцы делятся своими мнениями:

Сармите: Вот почему вам не нужно продавать 8 билетов одному человеку. Двух достаточно, а мы, родители, не попадаем на концерты, потому что билеты быстро распродаются, и вот результат.

Иева: Если бы организаторы позаботились о том, чтобы родители могли купить хотя бы один билет, и снизили лимиты для остальных, то у такого рода мошенников было бы меньше возможностей. Но сейчас сотни родителей в отчаянии и готовы купить билет за любые деньги. И ничего не остается, как довериться...

-Очень грустно!

Сигмар: Отвратительно. Никакой организации. Для детей травматично, когда родители не присутствуют на самом важном для них представлении.

Роландс: Наша дочь со слезами на глазах тоже хочет отказаться от участия в «празднестве».

Арианда: Только не пускайте этих детей на мероприятие... Я подумаю об этом в следующий раз.