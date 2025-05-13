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Новинка: активизировалась продажа поддельных лекарств через соцсети

© LETA 13 мая, 2025 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

По всей Европе цифровые платформы стали основными местами продажи поддельных лекарств. Об этом говорится в отчете Европейского полицейского управления (Европола) Европейского союза (ЕС).

Стоит отметить, что дефицит лекарств - тот фактор, который "шире открывает двери" мошенникам - чтобы раздобыть необходимые лекарства, люди все чаще ищут их на сомнительных сайтах, в социальных сетях, а то и покупают "с рук". Эту тенденцию используют преступники.

"Девочки, у меня остался детский сироп от кашля, отдам за мороженое", - говорится в посте в некоей группе в "Facebook".

Другой пользователь социальных сетей призывает людей купить якобы эффективную мазь для облегчения боли в шее. Люди продают различные средства для профилактики проблем с фертильностью, с потенцией, устранения симптомов менопаузы, снижения зависимости от кортизола, контроля тревожности и других недугов, которые часто поражают людей в сегодняшнее бурное время.

Подобные посты можно читать в виртуальной среде каждый день. Возможно, в первом случае лекарство, а именно сироп от кашля, действительно осталось и человек хочет его отдать без какого-либо нечестного умысла, но в других случаях покупка необходимых таблеток и микстур "с рук" может иметь плачевные последствия.

В лучшем случае в упаковке будет дешевое вещество, не дающее желаемого эффекта.

В последние годы возрос спрос на различные рецептурные препараты, такие как "Ozempic" - препарат для лечения диабета 2-го типа, который, несмотря на возможные побочные эффекты, приобрел репутацию "чудодейственного" средства для похудения. Дельцы используют бренд "Ozempic" как привлекательную приманку для людей, желающих быстро похудеть.

Возможность получить желаемое лекарство без рецепта, по особенно низкой цене и с быстрой доставкой - такие предложения, распространяемые в социальных сетях, звучат заманчиво, но могут быть рискованными, предупреждает Латвийская организация верификации лекарств.

В прошлом году с апреля по ноябрь правоохранительные, медицинские, таможенные и антидопинговые органы из 30 стран объединили свои усилия в рамках операции SHIELD V. Европол координировал эту глобальную инициативу, направленную на борьбу с торговлей поддельными и неправильно используемыми лекарственными средствами, а также незаконными допинговыми веществами.

Как и предыдущие операции, операция 2024 года проводилась при поддержке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Бюро по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), "Frontex", Всемирного антидопингового агентства (WADA) и агентств по лекарствам.

В ходе операции было задержано, обвинено или привлечено к ответственности в общей сложности 418 человек из 52 организованных преступных группировок, а также ликвидированы четыре нелегальные лаборатории.

(Diena)

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