Ниже ближайших соседей: Латвия в рейтинге свободы прессы опустилась на 15 место

Исследование RSF пришло к выводу, что уровень свободы прессы в мире достиг рекордно низкого уровня, однако журналисты могут работать наиболее свободно в Европе. Общая ситуация в мире в отношении свободы прессы описывается как сложная.

«В 2025 году ситуация в области свободы прессы в мире была на рекордно низком уровне», — констатируют в организации, добавив, что «более половины населения мира проживает в странах, где ситуация в области свободы прессы «очень серьезная»».

Норвегия по-прежнему занимает первое место в рейтинге, Эстония поднялась на четыре позиции и заняла второе место, а Нидерланды поднялись на одну позицию и заняли третье место.

Швеция, потеряв одну позицию, заняла в этом году четвертое место в мировом индексе свободы прессы, Финляндия сохранила пятое место, а Дания потеряла четыре позиции и опустилась на шестое место. Поднявшись на одну позицию, Ирландия оказалась на седьмом месте. В этих семи странах, все они расположены в Европе, ситуация в области свободы прессы оценивается как хорошая.

Литва на одну позицию выше Латвии, которая занимает 14-е место, что на одну позицию ниже, чем в прошлом году. В странах, занимающих 8-42-е места, ситуация со свободой прессы описывается как удовлетворительная. Помимо Литвы и Латвии в эту группу также входят, например, Германия (11 место, -1 позиция), Великобритания (20 место, +3 позиции), Канада (21 место, -7 позиций), Франция (25 место, -4 позиции), Польша (31 место, +16 позиций).

В странах, занимающих 43-90 места, ситуация оценивается как проблемная. К таким странам относятся Италия (49 место, -3 позиции), Румыния (55 место, -6 позиций), США (57 место, -2 позиции), Украина (62 место, -1 позиция), Япония (66 место, +4 позиции), Венгрия (68 место, -1 позиция), Греция (89 место, -1 позиция).

Сложная ситуация сложилась в странах, занимающих 91–138 места. В эту группу входят Грузия (114 место, -11 позиций) и Ливия (137 место, +6 позиций).

В свою очередь, очень серьезные угрозы свободе прессы существуют в странах, занимающих 139–180 места. В число этих стран вошли Казахстан (141 место, +1 позиция), Ирак (155 место, +14 позиций), Турция (159 место, -1 позиция), Беларусь (166 место, +1 позиция), Россия (171 место, -9 позиций), Китай (178 место, -6 позиций), Северная Корея (179 место, -2 позиции) и Эритрея, сохранившая за собой последнее место в рейтинге.

«Помимо нестабильной ситуации в сфере безопасности и растущего авторитаризма, средства массовой информации по всему миру сталкиваются с трудностями, связанными с экономическим давлением», которое затрудняет их усилия по противодействию ложной информации, дезинформации и пропаганде, заявила организация.

В отчете делается вывод о том, что средства массовой информации сталкиваются с проблемами устойчивого развития в 160 странах мира.

Средства массовой информации закрываются из-за экономических трудностей почти в трети стран мира, включая США, Аргентину, которая занимает 87-е место (опустилась на 21 позицию), и Тунис, который занимает 129-е место (опустилась на 11 позиций).

В целом общий индекс свободы прессы в 112 странах за год ухудшился.