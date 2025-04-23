Нежное чудо, которое тает во рту: откуда у нас взялся «махоннез»?

День рождения майонеза отмечается 28 мая: по легенде, именно в этот день в 1756 году в городке Маон на острове Менорка (это Балеарские острова) на стол герцога де Ришелье его гениальный повар подал чудо чудное — соус «махоннез». Это была особым образом приготовленная смесь из растительного масла и яичного желтка. Внучатый племянник кардинала восхитился вкусом соуса и отвез его рецепт во Францию, где он полюбился дамам и кавалерам.

Версий происхождения майонеза очень много, но за лидерство в этом вопросе соперничают три страны: Франция, Испания и Англия.

Как бы то ни было и кому бы ни принадлежала слава первооткрывателя майонеза, современная кухня просто невозможна без этого соуса, который создается из яиц, растительного масла, уксуса или лимонного сока, иногда еще и горчицы.

Майонез из классических его ингредиентов мы можем приготовить и самостоятельно, но если в повседневной спешке на это нет времени, отлично подойдет один из готовых майонезов. Вопрос в другом — на каком именно остановить свой выбор?

Однозначно, что в основе хорошего майонеза — качественные яйца, и в этом смысле майонез Spilva является образцом: его делают из яиц, которые снесли курицы на свободном выгуле. Это значит, что Spilva заботится о том, чтобы предоставить покупателю по возможности наиболее качественный, а в плане вкуса самый ценный продукт. Обратимся за помощью к специалистам!

15 видов майонеза Spilva (популярный латвийский бренд): какой для чего?

1. Если мы говорим о традиционных майонезах, в составе которых имеются яйца, хотелось бы выделить один из таких. Это — Spilva gurķu. Вот-вот начнется сезон гриля, практически всем по вкусу бургеры и картофель фри, и именно огуречный майонез будет к ним отличным дополнением. Если положить в него чайную ложечку горчицы, мы получаем готовый соус — больше не требуется никаких добавок!

В составе огуречного майонеза — кусочки маринованных огурцов, вустерширский соус, качественная горчица, спиртовый уксус и шнитт-лук. Им можно не только обогащать вкус бургеров и бутербродов, но также использовать как дип-соус для картофеля фри и свежих овощей. Он подходит, чтобы разнообразить и блюда из вареных яиц.

2. Ķiploku majonēze будет хорош при подаче закуски из овощных палочек, которая по вкусу и большим, и маленьким. Нарезаем огурцы, морковь, может быть, готовим овощи на гриле и добавляем этот соус — вот простая, легкая в приготовлении, фантастическая закуска.

Этот вид майонеза имеет выраженный чесночный вкус и обладает насыщенным сочетанием специй и пряных трав. С учетом особенностей латвийской традиционной кухни, для которой вкус чеснока никогда не был чужд, применение чесночного майонеза очень широко. Он идет и в разные салаты, и как добавка к готовым блюдам, для приготовления дип-соусов, для мясных блюд, а еще с ним можно мариновать мясо и запекать.

3. В домашних условиях привычный салатный соус с анчоусами (что не всем может нравиться) для салата «Цезарь» можем смело заменить на Spilva siera или 4 sezonu majonēze. А если к одному из этих майонезов добавить натертый, хорошо выдержанный твердый сыр типа пармезана, получим соус, который добавляем в салат, обогащая его, например, куриным филе или креветками — и можно наслаждаться!

Сырный майонез подходит также для веганов, поскольку не содержит яиц и продуктов животного происхождения. В составе — полезные жирные кислоты омега-3, но нет холестерина и E-добавок.

4. Oriģinālā majonēze — густой, вкусный, тает во рту. В его составе — 75% высококачественного растительного масла, 7,5% яичных желтков и спиртовой уксус хорошей выработки, который считается более качественным, чем используемый в традиционном производстве.

Благодаря высокому содержанию растительного масла этот майонез является источником полезных кислот омега-3. Вкус майонеза для завтрака — мягкий, в его составе имеется бета-каротин, предшественник витамина А, который также придает майонезу нежно-желтый аппетитный цвет. Этот майонез отлично подойдет для украшения блюд и приготовления салатов.

5. Для майонеза Provansas характерна густая консистенция, он отлично подходит для украшения блюд. Еще один рецепт: натертые яйца, свежее яблоко, репчатый лук или лук-шалот, который немного нежнее, лимонный сок и сельдь — фантастическая комбинация вкусов, которую мы можем дополнить небольшим количеством майонеза; это действительно очень вкусно.

6. Для картофельного салата идеально подойдет майонез Rosola, в составе которого — щедро добавленные специи. Rosola majonēze пикантный, в его вкусовом букете доминируют горчица и перец, он имеет нежную кремовидную, слегка текучую консистенцию.

Майонез Spilva baraviku с натуральными боровиками и подберезовиками, как и Spilva grauzdētu sīpolu — оба подходят и к мясным блюдам, в составе — яйца от курочек, которые живут на свободном выгуле. Второй просто отлично сочетается с бутербродами, хот-догами и гамбургерами.

Выбор латвийцев — классический майонез в мягкой (!) упаковке

По данным нового исследования Spilva, большинство, а именно 68% жителей страны, предпочитают классический майонез — Provansas или Rosola.

Однако 6,7% респондентов отдают предпочтение майонезам с различными добавками — такими как сыр, белые грибы или чеснок. Веганский майонез выбирают лишь 2,2% опрошенных, тогда как 3,9% сознательно заменяют майонез другими соусами. Почти пятая часть, а именно 19,3% жителей, вообще не употребляют майонез в пищу.

Более половины опрошенных (58,2%) предпочитают майонез в мягкой упаковке. Продукт в стеклянных банках выбирает каждый пятый — 19,7%. Реже (7%) приобретают так называемые дой-паки (гибкие упаковки с плоским дном, которые могут вертикально стоять на полке) и пластиковые бутылки с дозатором (6,2%).

Что касается объема упаковки, то наиболее часто латвийцы выбирают именно маленькие упаковки до 250 граммов (23,3%), тогда как средние упаковки (250–500 граммов) выбирают лишь 10%. Интересно, что очень немногие — всего 2,6% опрошенных — отдают предпочтение большим упаковкам свыше 500 граммов.

В то же время почти каждому десятому, а именно 7,5% респондентов, размер и тип упаковки вовсе не важен.

рецепт

Салаты с майонезом — отдельный гастрономический жанр, без которого невозможно представить себе ни одно застолье.

Попробуйте салат с курицей, стебелем сельдерея, шампиньонами и зеленым салатом с редиской: очень вкусно!

Ингридиенты: куриное филе —200 гр, стебель сельдерея — примерно 150 гр, свежие грибы (шампиньоны) —80 гр, соленые огурчики – 30 г, горчица -30 г, майонез с боровками от Spilva –100 г, зеленый салат —10 г, редис – 50 г.

Как готовить:

1. Отварить филе курицы, нарезать на ломтики.

2. Отварить грибы, нарезать соломкой.

3. Порезать соленые огурцы.

4. Сельдерей нарезать соломкой.

5. Все ингредиенты смешать, заправить майонезом и горчицой. Украсить редисом и салатом.