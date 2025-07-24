Невероятное видео: реанимация обезьянки, которую ударило током (ВИДЕО)

Лесник вернул обезьянку к жизни, сделав ей массаж сердца. Вскоре за малышкой пришла мама и забрала её с собой.
Невероятно милая история: как сообщается, обезьянка упала на землю без признаков жизни после того, как её ударило током...
Лесник вернул обезьянку к жизни, сделав ей массаж сердца. Вскоре за малышкой пришла мама и забрала её с собой.
Решение Украины изменить подчинение антикоррупционных органов в военное время очень рискованное, заявил агентству ЛЕТА аналитик Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.
Решение Украины изменить подчинение антикоррупционных органов в военное время очень рискованное, заявил агентству ЛЕТА аналитик Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.
Началось второе полугодие 2025 года, и оно принесло жителям Латвии несколько существенных изменений в законах и правилах. Они коснулись коммунальной, медицинской, транспортной сфер, а также других областей жизни страны. В новой подборке полезной информации - о наиболее важных нормативах, которые начали действовать с июля...
Началось второе полугодие 2025 года, и оно принесло жителям Латвии несколько существенных изменений в законах и правилах. Они коснулись коммунальной, медицинской, транспортной сфер, а также других областей жизни страны. В новой подборке полезной информации - о наиболее важных нормативах, которые начали действовать с июля...
Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация должны разъяснить общественности противоречивые решения об изменении подчиненности антикоррупционных органов, заявил вице-президент Европейского парламента (ЕП), евродепутат от Латвии Роберт Зиле (Нацблок) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.
Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация должны разъяснить общественности противоречивые решения об изменении подчиненности антикоррупционных органов, заявил вице-президент Европейского парламента (ЕП), евродепутат от Латвии Роберт Зиле (Нацблок) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.
Журналист, писатель и член Нацблока (Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Имантс Лиепиньш позволил себе на страницах pietiek.com порассуждать о том, что российские пенсионеры в Латвии, оказывается, являются паразитами. И вот почему:
Журналист, писатель и член Нацблока (Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Имантс Лиепиньш позволил себе на страницах pietiek.com порассуждать о том, что российские пенсионеры в Латвии, оказывается, являются паразитами. И вот почему:
Уровень естественного радиационного фона в Латвии не повысился, поскольку у нас нет объектов, которые могли бы его генерировать. Однако естественное излучение, конечно, существует, заявила в программе TV24 директор Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды Даце Шатровска, пишет nra.lv.
Уровень естественного радиационного фона в Латвии не повысился, поскольку у нас нет объектов, которые могли бы его генерировать. Однако естественное излучение, конечно, существует, заявила в программе TV24 директор Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды Даце Шатровска, пишет nra.lv.
Лето – пора отпусков. Жители уезжают за границу, живут на дачах, квартиры стоят пустые, удобствами никто не пользуется. И это - раздолье не только для квартирных воров, но и для маленькой бациллы легионеллы, которая затаилась в кранах...О том, откуда ждать заразу и как не попасться в ее сети.
Лето – пора отпусков. Жители уезжают за границу, живут на дачах, квартиры стоят пустые, удобствами никто не пользуется. И это - раздолье не только для квартирных воров, но и для маленькой бациллы легионеллы, которая затаилась в кранах...О том, откуда ждать заразу и как не попасться в ее сети.