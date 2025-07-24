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Невероятное видео: реанимация обезьянки, которую ударило током (ВИДЕО)

© BBC 24 июля, 2025 12:03

Для настроения 0 комментариев

Невероятно милая история: как сообщается, обезьянка упала на землю без признаков жизни после того, как её ударило током...

Лесник вернул обезьянку к жизни, сделав ей массаж сердца. Вскоре за малышкой пришла мама и забрала её с собой. 

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