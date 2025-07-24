Невероятное видео: реанимация обезьянки, которую ударило током (ВИДЕО)

Началось второе полугодие 2025 года, и оно принесло жителям Латвии несколько существенных изменений в законах и правилах. Они коснулись коммунальной, медицинской, транспортной сфер, а также других областей жизни страны. В новой подборке полезной информации - о наиболее важных нормативах, которые начали действовать с июля...