Не впервые: 7 лет назад Трамп уже заключал сделку по редкоземельным металлам с… (угадайте страну по фото)

"Президент США Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани в четверг поддержали идею разработки американскими компаниями запасов редкоземельных минералов в Афганистане, несмотря на серьезные препятствия для промышленной добычи в стране.

Комментарии, сделанные на встрече в Нью-Йорке, стали последними в серии заявлений, в которых американские чиновники и афганское правительство подчеркивают потенциальную стратегическую ценность обширных и практически неиспользованных запасов полезных ископаемых Афганистана.

...После 16 лет пребывания в Афганистане США ищут способы компенсировать миллиарды долларов, которые ежегодно тратятся на поддержку правительства в Кабуле, и горнодобывающая промышленность все чаще рассматривается в качестве одного из способов сделать это.

«Они согласились, что такие инициативы помогут американским компаниям разрабатывать материалы, критически важные для национальной безопасности, одновременно развивая экономику Афганистана и создавая новые рабочие места в обеих странах, таким образом компенсируя часть расходов на помощь США, поскольку афганцы становятся более самодостаточными», - говорится в сообщении Белого дома.

Геологическая служба США оценила потенциальную стоимость полезных ископаемых Афганистана, включая золото и драгоценные камни, а также такие вещества, как литий и редкоземельные металлы, жизненно важные для современной электроники, на сумму до 1 триллиона долларов.

...В последнее время цены на некоторые редкоземельные металлы резко выросли на фоне роста спроса на технологии электромобилей, что подстегнуло некоторые разговоры о том, что их стоимость может компенсировать более высокие риски, связанные с их добычей из-под земли.

Кроме того, в секторе редкоземельных металлов в подавляющем большинстве случаев доминирует Китай, что вызывает определенную обеспокоенность в Вашингтоне тем, что Пекин завладел сырьем, жизненно важным для современных оборонных технологий, и побуждает к поиску альтернативных источников.

...Добыча минералов остается сложным и дорогостоящим процессом, а тот факт, что большая часть экономических запасов редкоземельных металлов в Афганистане находится в провинции Гильменд, которая в настоящее время в основном находится под контролем талибов, означает, что шахтеры, скорее всего, будут искать более легкие возможности в других местах.

Майк Харроуэлл, аналитик исследовательской компании Harwind, расположенной в Сиднее, считает, что в настоящее время добыча редкоземельных металлов в Афганистане «не имеет смысла практически ни с какой точки зрения», если только не рассматривать ее как финансируемый правительством проект по строительству государства. «В Северной Америке так много хорошо изученных проектов, которые были оценены во время бума редкоземельных металлов после 2010 года, что они до сих пор требуют финансирования. Вы бы занялись любым из этих проектов, прежде чем делать проект в Афганистане».