Не стало бывшего футболиста сборной Латвии Андрея Прохоренкова: победила болезнь

«Мы скорбим вместе с семьей Андрея, коллегами и всей латвийской футбольной семьей. Спасибо всем, кто протянул Андрею руку помощи в этой трудной ситуации», — заявили в Латвийской федерации футбола.
Андрей Прохоренков за карьеру сыграют за сборную Латвии 32 матча и забил четыре гола. В составе сборной Латвии нападающий также участвовал в финальном турнире чемпионата Европы 2004 года ("ЕВРО-2004"). Именно он стал соавтором гола Мариса Верпаковскиса в ворота сборной Чехии.
За свою футбольную карьеру Прохоренков выступал за клбы Латвии, Польши, Израиля, России, Испании и Греции. Наиболее блестяще латвийский нападающий проявил себя в тель-авивском "Маккаби", забив 14 голов в 45 матчах.
В конце прошлого года у Прохоренкова диагностировали злокачественную опухоль. Поскольку с плановым лечением в Латвии пришлось подождать, а состояние бывшего футболиста с каждым днем ухудшалось, семья решила отвезти его в клинику в Германии. Но необходимые на лечение 60 тысяч евро собрать сами родственники не смогли и обратились за помощью к общественности.
Press.lv выражает глубокие соболезнования семье.
Zelta atmiņu asistents Andrejs Prohorenkovs pēc cīņas ar smagu slimību devies mūžības ceļos ️— Futbola federācija (@kajbumba) May 2, 2025
Sērās esam kopā ar Andreja ģimeni, kolēģiem un Latvijas futbola ģimeni. Paldies katram, kurš šajā sarežģītajā situācijā sniedza Andrejam palīdzīgu roku. pic.twitter.com/0eOwpq3b6G