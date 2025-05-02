Не стало бывшего футболиста сборной Латвии Андрея Прохоренкова: победила болезнь

«Мы скорбим вместе с семьей Андрея, коллегами и всей латвийской футбольной семьей. Спасибо всем, кто протянул Андрею руку помощи в этой трудной ситуации», — заявили в Латвийской федерации футбола.

Андрей Прохоренков за карьеру сыграют за сборную Латвии 32 матча и забил четыре гола. В составе сборной Латвии нападающий также участвовал в финальном турнире чемпионата Европы 2004 года ("ЕВРО-2004"). Именно он стал соавтором гола Мариса Верпаковскиса в ворота сборной Чехии.

За свою футбольную карьеру Прохоренков выступал за клбы Латвии, Польши, Израиля, России, Испании и Греции. Наиболее блестяще латвийский нападающий проявил себя в тель-авивском "Маккаби", забив 14 голов в 45 матчах.

В конце прошлого года у Прохоренкова диагностировали злокачественную опухоль. Поскольку с плановым лечением в Латвии пришлось подождать, а состояние бывшего футболиста с каждым днем ​​ухудшалось, семья решила отвезти его в клинику в Германии. Но необходимые на лечение 60 тысяч евро собрать сами родственники не смогли и обратились за помощью к общественности.

Press.lv выражает глубокие соболезнования семье.