Дополнительные сложности, по его словам, могли возникнуть из-за темного времени суток и дорожных условий, которые могли привести к неверному маршруту.

«Операция, видимо, проходила в темноте. Наши американские союзники, возможно, отправили эту технику на помощь другому застрявшему транспорту, но я не знаю точных деталей. Возможно, они просто поехали не в том направлении.»

По словам Малиониса, американские военные использовали GPS, который мог быть заглушен.

«Они полагаются на GPS-сигналы. Мы знаем, что в условиях гибридной войны их могут глушить. Ранее были случаи помех для самолетов и другой техники. Это, конечно, могло повлиять на навигацию в темноте, ведь они использовали навигационные системы.

Сейчас я не хочу строить догадки, но нам нужно дождаться детального расследования. Очевидно, что из этой ситуации нужно извлечь уроки".