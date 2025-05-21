Не хотите платить за соседей? Как найти и обезвредить «электрического» вора

Что мне делать?

В редакцию обратилась наша многолетняя читательница Вероника Андреевна, чтобы рассказать о своей проблеме. В последние месяцы она начала замечать, что ее квартирный электросчетчик стал как-то быстро менять показания.

Женщина решила проверить: выключила все электроприборы, но за 10 минут счетчик отсчитал лишние 3 киловатт-часа. Вероника Андреевна обратилась в свое домоуправление, но там ей популярно объяснили, что они отвечают только за состояние проводки до входного квартирного предохранителя, а все, что находится внутри квартиры, — ее частная собственность. Пострадавшей порекомендовали найти сертифицированного электрика, что читательница и сделала.

Мастер приехал, повозился минут двадцать и в итоге заявил, что сосед из квартиры за стенкой подключился через электрическую розетку, расположенную в коридоре, выведя два провода к себе. Особенностью таких розеток в «хрущевках» является то, что они расположены по разные стороны стены, друг напротив друга. И, даже не имея особых навыков в электротехнике, можно накинуть свои провода на чужие клеммы и пользоваться электроэнергией на халяву.

Электрик составил соответствующий акт и, взяв за услуги 60 евро, удалился. А наша читательница попыталась пообщаться с предприимчивым соседом, чтобы его усовестить: мол, как ему не стыдно воровать электроэнергию. Но тот к призывам к справедливости оказался глух и попросту послал соседку куда подальше. И теперь Вероника Андреевна спрашивает, что ей делать дальше. Неужели нельзя найти управу на электрического вора?

Уголовно наказуемое деяние

Ежегодно предприятие Sadales tIkls, которое занимается обслуживанием бытовых электросетей, выявляет десятки незаконных подключений. Для этого в распоряжении электриков имеются соответствующие приборы. И когда вдруг потребление электричества в конкретном домохозяйстве резко снижается, поставщик приезжает с проверкой.

Горе-умельцы, в свою очередь, должны знать, что хищение электроэнергии — это не невинная шалость, а уголовное преступление. Так, в Уголовном законе Латвийской Республики имеется статья 182. Она гласит, что самовольное пользование электроэнергией, теплоэнергией и газом, если оно совершено в больших объемах, влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, или полицейского надзора, или принудительных общественных работ, или денежного штрафа.

Кроме того, согласно статье 182.1, за нелегальные работы по коммерческому учету потребления электроэнергии, теплоэнергии и газа, включающие нарушение работы контрольных приборов, предусмотрена уголовная ответственность. Если же эти работы совершены организованной группой по предварительному сговору или имели тяжкие последствия, то данное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Если же указанные действия повлекли за собой смерть двух и более человек, то срок лишения свободы увеличивается до 8 лет.

Однако здесь есть один нюанс. Электропроводка в квартире или частном доме, которая находится за электросчетчиком, считается собственностью владельца недвижимости. То же самое касается освещения в местах общего пользования в многоквартирном доме, которое учитывается своим счетчиком. Здесь искать вора предлагается или домоуправу, или хозяину квартиры.

Для этого нужно доказать сам факт воровства. И акт, составленный и подписанный сертифицированным электриком, будет считаться солидной заявкой на торжество справедливости. Лучше всего попытаться договориться с вором, чтобы тот признал факт воровства и в добровольном порядке компенсировал ущерб. Но для этого нужно поговорить со злоумышленником, заручившись поддержкой свидетелей.

Нашей читательнице стоит обратиться к юристу и вместе с ним посетить подозреваемого. И в случае его категорического отказа обратиться с заявлением в полицию для доследственной проверки либо написать заявление в суд с требованием компенсации по административному судопроизводству. Правда, подобные судебные административные процессы в Латвии — большая редкость.

Счётчики и провода меняют

Зоной ответственности предприятия электроснабжения Sadales tIkls являются сети электропередачи обычного напряжения. И здесь работники предприятия делают все, чтобы осложнить жизнь ворам. Раньше одним из самых распространенных способов хищения в садовых кооперативах и районах с индивидуальными домами было накидывание проводов на линию электропередачи.

Таким образом запитывались электрокалориферы, сварочные аппараты или другие самые прожорливые потребители. Но после того как произошла повсеместная замена проводов на изолированные, этот способ воровства стал невозможным.

Также заменены и прежние старые дисковые электросчетчики. А ведь раньше умельцы продавали специальные трансформаторы. Они включались в розетку, и счетчик начинал отматываться назад. Можно было отклонить прежние счетчики вперед на определенный угол (и они переставали адекватно считать энергию), поставить мощные магниты, чтобы уменьшить скорость вращения диска. Но теперь в Латвии повсеместно установлены счетчики нового образца, позволяющие дистанционно считывать показания. И как–то воздействовать на их работу прежними методами не получится.

Крадут у соседей

И теперь воры чаще всего предпочитают подключаться либо к ничего не подозревающим соседям, либо к внутридомовым сетям общего пользования. Часто подключаются к подвальному вводному распределительному устройству энергии либо в другом месте общедомой сети и тащат кабель в свою квартиру.

Но здесь Sadales tIkls искать мошенников не будет. И домоуправ, снимающий показания коммунального счетчика, должен незамедлительно принять меры, ведь лампочки в подъезде и теплоузел потребляют не так много электроэнергии. Опытный электрик легко обнаружит постороннюю врезку и установит, в какую квартиру она идет.

Обнаружить же паразита, живущего за ваш счет, довольно просто. Для этого нужно отключить в квартире все электроприборы и убедиться, что показания счетчика не изменились. Если такое происходит, владелец квартиры имеет право вызвать для проверки электрика домоуправления. Однако надо учитывать, что вся электропроводка за квартирным счетчиком считается собственностью жильца. А значит, если обнаружены нарушение или подключение, работы по их устранению являются платной услугой. Для поиска незаконного подключения в этом месте можно вызвать и независимого электрика, естественно, уплатив ему за работу.

Случаи телефонного мошенничества

Актуальностью темы воровства электричества уже воспользовались и телефонные мошенники. В Государственной полиции предупреждают, что были случаи, когда жителям Латвии звонили якобы от предприятия Sadales tIkls и заявляли, что те воруют электроэнергию, требуя незамедлительно погасить ущерб и угрожая обращением в полицию.

Стражи порядка советуют в таких случаях всегда задавать встречные вопросы, ответы на которые может знать только поставщик услуг, а не личность. Можно спросить о номере договора, адресе, фамилии и имени лица, на имя которого он выписан. Если получен подозрительный звонок, в котором усматриваются признаки мошенничества, следует связаться с Госполицией.

Александр ФЕДОТОВ