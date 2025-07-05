В вечернем выпуске программы за 4 июля уточняется, что несчастный случай произошел днем около станции Иманта в направлении Юрмалы. В момент съемок сюжета на перроне еще было видно множество пятен крови.

Очевидцы рассказали, что мужчина переходил пути в наушниках и, скорее всего, из-за громкой музыки не услышал оба предупреждающих сигнала.

"Я живу рядом и знаю, что поезда, которые здесь останавливаются, всегда подают сигнал. Первый раз - около перехода, второй раз - здесь", - рассказывает местная жительница.

Поездная бригада не только подавала сигнал - машинист резко затормозил, но было уже слишком поздно. На место происшествия сразу же выехали медики и спасли жизнь пострадавшего.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня сообщила, что пострадавший был в тяжелом состоянии в сопровождени бригады врача-специалиста доставлен в медучреждение.

Местные жители уже начинают уставать от таких случаев - этих происшествий, по их мнению, слишком много, причем под поезд в основном попадают молодые люди.

"У них наушники, ничего не слышат и не видят", - говорит местная жительница Лидия. Она вспоминает случай на соседней станции Золитуде в 2019 году. Тогда тоже подросток шел через пути и слушал музыку, не услышал поезда и погиб. Лидия не может понять, почему люди так невнимательны - на каждом шагу попадаются напоминания о том, что вблизи путей нужно соблюдать осторожность: "В поездах есть рекламы, по телевизору тоже, но люди все равно не соблюдают".

Андрей, дежурный на расположенном поблизости переезде, тоже вспоминает случаи, когда в его смену погибали люди из-за собственной неосторожности: "Они, возможно, привыкают, что поезд иногда останавливается. Бывает и так, что он проезжает без остановки, и тогда происходят такие случаи".

На месте происшествия работала Госполиция, которая подтвердила, что пострадавший мужчина не соблюдал правила безопасности - пользовался наушниками и не убедился, что близится поезд.

Напоминание о безопасности вблизи железной дороги можно услышать через каждые 10 минут почти на любой станции: "Будьте внимательны и осторожны - не стойте близко у края платформы и не пересекайте пути".

Впрочем, это предупреждение больше поддерживает бдительность у тех людей, кто ждет своего поезда на перроне.