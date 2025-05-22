Наоми Кэмпбелл- 55: на кого охотилась «Черная пантера»?

22 мая Наоми Кэмпбелл исполняется 55, но в это трудно поверить, ведь звезда сохранила удивительную стройность и моложавый вид. Так, на недавнем Каннском фестивале супермодель повторила образ из прошлого, примерив платье, которое надевала на Неделю моды в Париже в 1996-м. Многие заключили, что сейчас Наоми выглядит едва ли не лучше, чем 28 лет назад.

«Черная пантера» не растеряла лоска и стиля, но обеспечило ли это ей личное счастье? На счету Кэмпбелл — романы с известными актерами, музыкантами и бизнесменами, которые закончились расставаниями. Почему же Наоми неизменно оставалась одинокой: из-за сложного характера или высоких стандартов? В день рождения супермодели вспоминаем ее самые яркие отношения, громкие скандалы и неожиданные события.

Неудавшаяся балерина

Наоми родилась в Стретеме южной части Лондона в семье ямайской танцовщицы Валери Моррис. Отец бросил маму на четвертом месяце беременности, так что Валери попросила дочь никогда не видеться с предателем. Девочка росла под фамилией отчима, причем детство провела в Риме, где работала Моррис.

С малых лет Наоми посещала драмкружок, а в 10 ее приняли в Академию театрального искусства учиться балету. Брюнетка всерьез собиралась пойти по стопам матери, но в 15 глава модельного агентства Synchro увидела ее на шопинге и заманила в мир подиумов.

Первое время с Наоми не хотели сотрудничать Доменико Дольче и Стефано Габбана, и в свете расового скандала Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста заявили дизайнерам, что тогда они «не получат и их».

Карьера Кэмпбелл взлетела моментально: за месяц до 16-летия ее фото уже красовалось на обложках. Вскоре с девушкой уже сотрудничали Версаче и Алайя, а к концу 80-х вместе с Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон она вошла в «Тринити» — тройку самых востребованных моделей поколения. Кроме того, Наоми буквально совершила революцию, став первой темнокожей манекенщицей журнала Vogue.

Пантера, которая не даст себя в обиду

Где же кроется «но»? Хотя «Черная пантера» блистала на обложках, в клипах Майкла Джексона и Джорджа Майкла, а туфли от Вивьен Вествуд, в которых она рухнула на подиум выставили в музее, в 1993-м агентство Elite Model Management уволило ее. Нет, вовсе не за падение, а за хамское поведение как с персоналом, так и с клиентами. Наоми окрестили манипуляторшей, грубиянкой, тираном, и впоследствии она не раз подтверждала эти звания.

Модель продолжала мелькать на обложках и ходить по подиумам, а параллельно пыталась развиваться в других сферах, но неудачно — ее книгу забраковали критики, музыкальный альбом — высмеяли эксперты, ну а директора ресторана, в который Наоми вложилась, арестовали за мошенничество. Чуть лучше шла актерская карьера: Кэмпбелл с детства снималась в клипах, а в зрелом возрасте засветилась в сериалах «Империя», «Американская история ужасов» и «Звезда».

Флер скандальности не оставлял знаменитость годами. В 1994-м она подсела на наркотики и алкоголь, о чем откровенно рассказала в нулевых, когда прошла реабилитацию. Но гораздо больше общественность задевала информация не о зависимости модели, а о ее агрессивности: на Наоми неоднократно подавали в суд за нападения на сотрудников и журналистов.

За бросок коммуникатором BlackBerry в экономку Кэмпбелл приговорили к общественным работам, денежной компенсации и посещению курсов управления гневом. Мусор модель демонстративно убирала в нарядах от Dolce&Gabbana, но это не избавило ее от последующих обвинений. Так, в 2008-м звезда плевалась в полицейских из-за спора о ее потерянном багаже в Хитроу, ну а в 2009-м получила шесть месяцев условно за то, что ударила фотографа сумочкой.

От рукоприкладства Тайсона до судов с Дорониным

Наоми было 17, когда она познакомилась с Майком Тайсоном на вечеринке. Менеджер тяжеловеса утверждал, что спустя несколько минут знаменитости уже уединились в уборной… Так или иначе, вскоре поклонники уже восхищались общими снимками страстной пары. Правда, недолго: конфетно-букетный период мигом сменился сообщениями об изменах боксера, а затем и новостями о том, что Кэмпбелл сбежала от возлюбленного, решившего поднять на нее руку.

Ходили слухи о коротких романах Наоми с Сильвестром Сталлоне и Леонардо ДиКаприо, она была помолвлена ​​с басистом U2 Адамом Клейтоном, а еще — славилась любовью к мужчинам постарше.

Так, какое-то время Кэмпбелл встречалась с Робертом Де Ниро, а с главой Benetton Флавио Бриаторе, который был старше на 21 год, провела четыре года. После разрыва Флавио коротко отметил, что Наоми, конечно, замечательная, но лучше как друг, чем в качестве девушки.

Поговаривали, что у «Черной пантеры» случилась короткая связь с принцем Монако Альбером, ну а в 2002-м ей приписывали роман с P Diddy, с которым они остались близкими друзьями. Самым щедрым ухажером модели оказался нефтяной магнат Бадр Джафар, арендовавший на ее 35-летие восемь этажей отеля и устроивший вечеринку стоимостью в несколько миллионов долларов.

В список бойфрендов попали также Джерард Батлер и бразильский фондовый магнат Маркус Элиас, ну а по-настоящему глубокий шрам на сердце модели оставил Владислав Доронин. Целых пять лет влюбленные провели вместе, и казалось, дело шло к свадьбе, ведь именно рядом с Владиславом Наоми заговорила о материнстве. Поговаривали, что строившийся на Барвихе дом Доронин намеревался преподнести в качестве подарка невесте. Что же случилось?

Начнем с того, что на момент начала отношений Доронин был женат на избраннице Екатерине, хотя последние 10 лет брака они почти не виделись. Когда союз все же распался, и ничто не мешало новому браку, страсть предпринимателя к Наоми поугасла. В 2012-м она уехала на съемки проекта The Face, а потом выяснилось, что Владислав закрутил с «Мисс Китай-2011» Ло Цзылинь, участвовавшей в этом шоу.

Когда Доронин решил остепениться в браке с Кристиной Романовой, ну а Наоми начала встречаться с миллиардером Хассаном Джамилем, шум вокруг скандального романа поутих. Вот только в 2020-м бывшие влюбленные начали судиться друг с другом, требуя вернуть некие вещи. Поговаривали, что речь шла о подарках Владислава модели, поэтому бизнесмена тут же окрестили скрягой.

Но вернемся к ухажерам Наоми. В 2017-м ходили слухи, что модель встречается с 66-летним египетским мультимиллионером Луи Камиллери. В 2019-м она наоборот выбрала парня младше на 23 года — участника One Direction Лиама Пейна.

Позднее материнство

Наоми пользовалась популярностью, но ни разу не выходила замуж. Это не помешало модели стать мамой в 50 — незадолго до 51-го дня рождения она рассказала о появлении на свет первенца. В интервью Кэмпбелл говорила, что это ее дочь, и поклонникам оставалось гадать, что она имеет в виду — естественные роды или же просто отсутствие факта усыновления.

С учетом, что за несколько недель до появления на свет малышки Наоми выходила в свет и не выглядела беременной, вывод напрашивался сам по себе — вероятно, Кэмпбелл воспользовалась помощью суррогатной мамы. Припомнили внимательные поклонники и слова Кэмпбелл пятью годами ранее о заморозке яйцеклеток.

Так или иначе, в 2023 году Наоми вновь удивила публику, рассказав о рождении второго ребенка. Имени отца мальчика модель не назвала, ну а в феврале 2024-го СМИ заговорили о том, что она все равно уже рассталась с партнером и встречалась с 37-летним мультимиллионером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки. В минувшем сентябре Кэмпбелл застали на отдыхе уже с DJ Rampa.

Что ж, с кем бы ни ходила на свидания «Черная пантера», теперь ее главным мужчиной всегда будет сын. «Мой маленький, дорогой, знай, что тобой дорожат безгранично и окружают любовью с того момента, как ты на удостоил присутствием. Истинный дар от Бога. Благословенный! Добро пожаловать, малыш. Никогда не поздно стать мамой», — подчеркивала Кэмпбелл, обращаясь к наследнику.