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Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса

Редакция PRESS 28 мая, 2025 14:14

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Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Пассажир с фото вел себя агрессивно, начал толкать другого мужчину, а затем его ударил.

Если вы опознали этого человека, просьба звонить по телефонам: 67026824 или 67105408 (по рабочим дням в рабочее время) или 67181818 (круглосуточно).

По данному делу начат административный процесс. За нарушение общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушении покоя человека, учреждения, коммерсанта или иного заведения либо создании угрозы безопасности для других лиц физическому лицу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере до 500 евро.

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Обновлено: 14:30 28.05.2025
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