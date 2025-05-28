Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса

Пассажир с фото вел себя агрессивно, начал толкать другого мужчину, а затем его ударил.

Если вы опознали этого человека, просьба звонить по телефонам: 67026824 или 67105408 (по рабочим дням в рабочее время) или 67181818 (круглосуточно).

По данному делу начат административный процесс. За нарушение общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушении покоя человека, учреждения, коммерсанта или иного заведения либо создании угрозы безопасности для других лиц физическому лицу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере до 500 евро.