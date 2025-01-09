На выборы через Smart-ID: в Эстонии активно вводят электронное голосование

Об этом в пресс-релизе BNS сообщил глава Государственной избирательной службы Арне Койтмяэ, по словам которого добавление дополнительного средства идентификации сделает электронное голосование более удобным для избирателей, поскольку большое количество людей предпочитают Smart-ID в качестве повседневного электронного средства идентификации. «Техническая готовность к внедрению Smart-ID имеется, и необходимая поправка к закону вступила в силу», - сказал Койтмяэ.

Согласно принятой в прошлом году поправке к закону о выборах в Рийгикогу, избиратели могут идентифицировать себя в системе электронного голосования с помощью эквивалентной системы электронной идентификации в дополнение к документам, выдаваемым в соответствии с законом о документах, удостоверяющих личность.

Для этого средство электронной идентификации должно соответствовать высокому уровню надежности, предусмотренному постановлением Европейского парламента и Совета об электронной идентификации и электронных транзакциях, и иметь соответствующее действующее решение.

Smart-ID, разработанный SK ID Solutions AS, сертифицирован в соответствии с постановлением eIDAS, и счета, выданные на основе эстонского ID, имеют высокий уровень доверия в Эстонии. Регистрация эстонского счета Smart-ID осуществляется на основании государственного документа, удостоверяющего личность.

Для безопасного и беспрепятственного электронного голосования избирателям необходимо заранее убедиться в том, что их средства для удостоверения личности действительны.

Неделя выборов в советы местного самоуправления продлится с 13 по 19 октября 2025 года.