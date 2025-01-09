Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

На выборы через Smart-ID: в Эстонии активно вводят электронное голосование

© LETA 9 января, 2025 17:47

Наука и технологии 0 комментариев

Начиная с предстоящих осенью этого года в Эстонии местных выборов, избиратели смогут идентифицировать себя в приложении для электронного голосования с помощью Smart-ID в дополнение к электронному удостоверению личности ID-kaart и мобильному идентификатору mobiil-ID.

Об этом в пресс-релизе BNS сообщил глава Государственной избирательной службы Арне Койтмяэ, по словам которого добавление дополнительного средства идентификации сделает электронное голосование более удобным для избирателей, поскольку большое количество людей предпочитают Smart-ID в качестве повседневного электронного средства идентификации. «Техническая готовность к внедрению Smart-ID имеется, и необходимая поправка к закону вступила в силу», - сказал Койтмяэ. 

Согласно принятой в прошлом году поправке к закону о выборах в Рийгикогу, избиратели могут идентифицировать себя в системе электронного голосования с помощью эквивалентной системы электронной идентификации в дополнение к документам, выдаваемым в соответствии с законом о документах, удостоверяющих личность. 

Для этого средство электронной идентификации должно соответствовать высокому уровню надежности, предусмотренному постановлением Европейского парламента и Совета об электронной идентификации и электронных транзакциях, и иметь соответствующее действующее решение. 

Smart-ID, разработанный SK ID Solutions AS, сертифицирован в соответствии с постановлением eIDAS, и счета, выданные на основе эстонского ID, имеют высокий уровень доверия в Эстонии. Регистрация эстонского счета Smart-ID осуществляется на основании государственного документа, удостоверяющего личность. 

Для безопасного и беспрепятственного электронного голосования избирателям необходимо заранее убедиться в том, что их средства для удостоверения личности действительны. 

Неделя выборов в советы местного самоуправления продлится с 13 по 19 октября 2025 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать