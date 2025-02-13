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На перемены в РФ сейчас мало надежд: Браже

© LETA 13 февраля, 2025 09:17

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Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным — это только самое начало возможного мирного процесса, сказала в интервью Латвийскому телевидению министр иностранных дел ЛР Байба Браже, сообщает LSM+.

Браже подчеркнула, что позицию Латвии в этом вопросе определит в основном отношение Украины к предложенному Трампом соглашению. При этом разрешение конфликта важно и с точки зрения интересов Латвии в сфере безопасности.

«Наша ситуация с безопасностью, сила НАТО, центральная роль Америки в НАТО, размещение сил у нас — для нас очень важно, чтобы это ни в каком виде не было ослаблено», — сказала Браже.

Она напомнила, что правитель РФ Путин незадолго до полномасштабного вторжения в Украину потребовал отхода НАТО к границам 1997 года, что означало бы, что стран Балтии остаются вне блока.

Браже сомневается, что Путин может добиться этого, потому что возвращение НАТО к границам 1997 года означает выход альянса не только из стран Балтии, но и из Польши, Швеции, Финляндии.

В среду министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Украины немного шансов вернуть все утраченные территории и присоединиться к НАТО.

По словам Браже, в будущем ситуация может измениться в пользу Украины. Она напомнила, что конце 1990-х и вступление стран Балтии в НАТО рассматривалось как нечто фактически невозможное. «Прошло несколько лет, и ситуация изменилась», — констатирует Браже.

Похожие параллели с балтийской историей возможны и в вопросе об оккупированных территориях Украины, которые сейчас контролирует РФ. Во времена советской оккупации страны Балтии были de facto подчинены власти СССР, но страны запада не признали эту оккупацию, и позже Латвия, Литва и Эстония дождались возможности восстановить независимость.

По мнению Браже, на перемены в РФ сейчас мало надежд, потому что оппозиция в этой стране крайне ослаблена, а страна находится под тотальным контролем режима Путина. «Это государство, которое помещает в тюрьму людей за то, что они в соцсетях нажали “лайк” под какой-нибудь критикующей режим Путина записью. Это государство, которое посадило в тюрьму адвокатов Навального. Куда дальше может зайти этот режим?» — рассуждает Браже.

Но, по ее мнению, так не может продолжаться вечно, что видно по событиям в Сирии и в других местах.

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