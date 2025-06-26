Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Июня Завтра: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
Доступность

На пенсию в 70 или приглашать гастарбайтеров? Эксперты настаивают на повышении пенсионного возраста (1)

Редакция PRESS 26 июня, 2025 16:33

Важно 1 комментариев

В дальнейшей перспективе повышение пенсионного возраста неизбежно, считает эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис. 

По его словам, причина кроется в несбалансированной смене поколений на латвийском рынке труда. Относительно многочисленное поколение 1960-х годов, уходящее на пенсию, сменяется гораздо менее многочисленными молодыми поколениями. Например, в этом году пенсионного возраста достигнут около 26 тысяч работников, а на рынок труда придут примерно 16 тысяч молодых людей. Если этот процесс продолжится, в будущем нехватка рабочих рук будет усиливаться, а нагрузка на работающих в виде солидарных платежей (так называемого первого пенсионного уровня) по содержанию нынешних и будущих пенсионеров станет ещё тяжелее. Поэтому придётся либо повышать пенсионный возраст, либо предпринимать другие шаги для сокращения дефицита работников и налогоплательщиков.

Повышение пенсионного возраста в Латвии станет политически сложным шагом, и вряд ли какой-либо политик осмелится публично заговорить об этом до предстоящих выборов в Сейм, считает эксперт. Однако этот шаг облегчат несколько обстоятельств. Во-первых, аналогичная проблема стоит и в других европейских странах, и они также будут продолжать повышать пенсионный возраст, как это недавно сделала Дания. Поэтому Латвия не будет уникальной в решении этой проблемы и сможет ссылаться на опыт других стран. Во-вторых, ситуацию облегчит то, что с точки зрения латвийских избирателей другие возможные решения, например, привлечение иностранной рабочей силы, могут показаться ещё менее популярным шагом. Поэтому общество может поддержать повышение пенсионного возраста как "меньшее из зол".

Независимо от этих решений, в Латвии уже сейчас "де-факто" растет число работающих в пенсионном и предпенсионном возрасте. То есть, процесс постепенно начался без каких-либо политических решений. Только за это десятилетие число работающих в возрасте 65–69 лет выросло с примерно 30 000 до почти 40 000 человек, а число работающих в возрасте 70–74 лет составляет около 15 000 и также продолжает расти. В целом, за последнее десятилетие число работающих молодых людей в возрасте 25–29 лет в Латвии сократилось почти вдвое, в то время как число работающих в предпенсионных (60–64 года) и пенсионных (65–69 лет) группах удвоилось. Это означает, что мы очень чётко превращаемся в "серебряную экономику".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 108 реакций
Комментарии (1) 108 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:15 26.06.2025
Минздрав решил сэкономить. Медиков хотят лишить медстраховок
Bitnews.lv 1 час назад
Доля нелегального рынка сигарет в Латвии выросла из-за подпольного производства в ЕС
Bitnews.lv 2 часа назад
71-летнего латвийца задержали в Таиланде: в его багаже нашли 3 килограмма героина
Sfera.lv 5 часов назад
Обнародована зарплата руководителя СSDD
Sfera.lv 5 часов назад
Отмена рейсов в аэропортах Брюсселя из-за всеобщей забастовки
Sfera.lv 5 часов назад
Сезон отпусков: собираясь в путешествие, проверьте срок действия ваших документов!
Sfera.lv 7 часов назад
Эксперт: повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно
Bitnews.lv 7 часов назад
Раболепие: зачем лидеры стран НАТО так угождали «папочке Трампу»?
Sfera.lv 9 часов назад

Еврокомиссар призвал создать армию дронов против России (1)

Мир 18:50

Мир 1 комментариев

Комиссар ЕС по обороне Кубилюс призвал срочно готовиться к отражению возможной российской агрессии. Для этого, по его словам, нужно произвести миллионы беспилотников.

Комиссар ЕС по обороне Кубилюс призвал срочно готовиться к отражению возможной российской агрессии. Для этого, по его словам, нужно произвести миллионы беспилотников.

Читать
Загрузка

Конец июня оказался холоднее нормы: тенденция на похолодание держится уже несколько месяцев (1)

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 1 комментариев

Средняя температура воздуха во второй декаде июня в стране составила +14,5 градуса, что на 0,6 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные, обобщенные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха во второй декаде июня в стране составила +14,5 градуса, что на 0,6 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные, обобщенные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Штрафы спасут утопающих? За что спасатели могут наказать отдыхающих на пляже (1)

Важно 18:28

Важно 1 комментариев

Даже в те дни, которые кажутся прохладными и не слишком подходящими для купания, всё равно поступают сообщения о случаях утопления. Причины бывают разные: безрассудство, алкоголь и легкомысленное отношение к жизни. Количество утонувших в Латвии продолжает расти, сообщил начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), полковник Мартиньш Балтманис в передаче TV24 «Персона дня».

Даже в те дни, которые кажутся прохладными и не слишком подходящими для купания, всё равно поступают сообщения о случаях утопления. Причины бывают разные: безрассудство, алкоголь и легкомысленное отношение к жизни. Количество утонувших в Латвии продолжает расти, сообщил начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), полковник Мартиньш Балтманис в передаче TV24 «Персона дня».

Читать

Вспышка опасного вируса в Европе: как защититься? (1)

Выбор редакции 18:21

Выбор редакции 1 комментариев

Совсем рядом с нами, в Восточной Европе, зафиксирована вспышка опасного вируса -   гепатита А. Наиболее сложная ситуация в Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии, сообщает tv3.lt.

Совсем рядом с нами, в Восточной Европе, зафиксирована вспышка опасного вируса -   гепатита А. Наиболее сложная ситуация в Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии, сообщает tv3.lt.

Читать

Ездил по самой оживлённой улице города: пьянство за рулем довело до реального тюремного срока (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Курземский районный суд 18 июня 2025 года рассмотрел уголовное дело о вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения в отношении лица, у которого в выдохе была зафиксирована концентрация алкоголя в крови, превышающая 1,5 промилле.

Курземский районный суд 18 июня 2025 года рассмотрел уголовное дело о вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения в отношении лица, у которого в выдохе была зафиксирована концентрация алкоголя в крови, превышающая 1,5 промилле.

Читать

Сэкономим на работниках министерства, а не за счет пациентов: Абу Мери обещает сократить расходы (1)

Новости Латвии 18:02

Новости Латвии 1 комментариев

Сокращение бюджетных расходов Министерства здравоохранения возможно только за счёт административных затрат, а объёмы оплачиваемых государством медицинских услуг сокращать нельзя, чтобы пациенты не столкнулись с ухудшением доступности или качества этих услуг — такую позицию выразил министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV) в четверг в ходе обсуждения с министром финансов Арвилсом Ашераденсом (JV) предложений Минздрава по сокращению расходов.

Сокращение бюджетных расходов Министерства здравоохранения возможно только за счёт административных затрат, а объёмы оплачиваемых государством медицинских услуг сокращать нельзя, чтобы пациенты не столкнулись с ухудшением доступности или качества этих услуг — такую позицию выразил министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV) в четверг в ходе обсуждения с министром финансов Арвилсом Ашераденсом (JV) предложений Минздрава по сокращению расходов.

Читать

Взятки, контрабанда, махинации с документами: на таможне в ЕС вскрыли крупную мошенническую схему (1)

Мир 17:54

Мир 1 комментариев

Европейская прокуратура ведёт расследование крупного дела о мошенничестве и контрабанде на таможне в Греции. Идут обыски и задержания. Следственные действия проводятся также в Италии, Испании, Болгарии, Франции и Бельгии.
Греческая полиция провела масштабную операцию на границе в рамках дела о мошенничестве при оформлении таможенных документов, контрабанде, взяточничестве и других серьёзных преступлениях против Европейского союза.

Европейская прокуратура ведёт расследование крупного дела о мошенничестве и контрабанде на таможне в Греции. Идут обыски и задержания. Следственные действия проводятся также в Италии, Испании, Болгарии, Франции и Бельгии.
Греческая полиция провела масштабную операцию на границе в рамках дела о мошенничестве при оформлении таможенных документов, контрабанде, взяточничестве и других серьёзных преступлениях против Европейского союза.

Читать