По его словам, причина кроется в несбалансированной смене поколений на латвийском рынке труда. Относительно многочисленное поколение 1960-х годов, уходящее на пенсию, сменяется гораздо менее многочисленными молодыми поколениями. Например, в этом году пенсионного возраста достигнут около 26 тысяч работников, а на рынок труда придут примерно 16 тысяч молодых людей. Если этот процесс продолжится, в будущем нехватка рабочих рук будет усиливаться, а нагрузка на работающих в виде солидарных платежей (так называемого первого пенсионного уровня) по содержанию нынешних и будущих пенсионеров станет ещё тяжелее. Поэтому придётся либо повышать пенсионный возраст, либо предпринимать другие шаги для сокращения дефицита работников и налогоплательщиков.

Повышение пенсионного возраста в Латвии станет политически сложным шагом, и вряд ли какой-либо политик осмелится публично заговорить об этом до предстоящих выборов в Сейм, считает эксперт. Однако этот шаг облегчат несколько обстоятельств. Во-первых, аналогичная проблема стоит и в других европейских странах, и они также будут продолжать повышать пенсионный возраст, как это недавно сделала Дания. Поэтому Латвия не будет уникальной в решении этой проблемы и сможет ссылаться на опыт других стран. Во-вторых, ситуацию облегчит то, что с точки зрения латвийских избирателей другие возможные решения, например, привлечение иностранной рабочей силы, могут показаться ещё менее популярным шагом. Поэтому общество может поддержать повышение пенсионного возраста как "меньшее из зол".

Независимо от этих решений, в Латвии уже сейчас "де-факто" растет число работающих в пенсионном и предпенсионном возрасте. То есть, процесс постепенно начался без каких-либо политических решений. Только за это десятилетие число работающих в возрасте 65–69 лет выросло с примерно 30 000 до почти 40 000 человек, а число работающих в возрасте 70–74 лет составляет около 15 000 и также продолжает расти. В целом, за последнее десятилетие число работающих молодых людей в возрасте 25–29 лет в Латвии сократилось почти вдвое, в то время как число работающих в предпенсионных (60–64 года) и пенсионных (65–69 лет) группах удвоилось. Это означает, что мы очень чётко превращаемся в "серебряную экономику".