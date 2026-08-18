При этом количество покупок золота по-прежнему остается выше — на каждую сделку по продаже золота приходится примерно 9,5 покупки золота.
Жители в основном продают золото, приобретенное ранее. Из золотых слитков и монет, выкупленных Tavex в этом году, 86% были приобретены в период с 2007 по 2023 год. В зависимости от года покупки цена золота с тех пор выросла в 2,2–6 раз.
Руководитель дилингового департамента Tavex Янис Астичс отмечает, что золотую монету или слиток, купленные человеком в 2020 году за 1700 евро, сейчас выкупают за 3800 евро.
«Жители используют высокую цену, чтобы зафиксировать прибыль, однако массового выхода из золота не наблюдается. Напротив, число инвесторов в золото в этом году увеличилось на 5%», — говорит Астичс, поясняя, что это свидетельствует о том, что латвийское общество больше не воспринимает физическое золото как краткосрочную спекуляцию, а рассматривает его как долгосрочную инвестицию.
Количество сделок по скупке золотых ювелирных изделий, чаще всего 585-й пробы, в этом году выросло на 48%, а объем скупленных изделий из серебра — более чем в 2,6 раза.
По данным Firmas.lv, оборот Tavex в 2025 году составил 53,83 млн евро, а прибыль достигла 2,49 млн евро.
Tavex зарегистрирована в 2002 году, ее уставный капитал составляет 35 500 евро. Компания принадлежит зарегистрированной в Эстонии Tavex Group.
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