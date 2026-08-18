«Жители используют высокую цену, чтобы зафиксировать прибыль, однако массового выхода из золота не наблюдается. Напротив, число инвесторов в золото в этом году увеличилось на 5%», — говорит Астичс, поясняя, что это свидетельствует о том, что латвийское общество больше не воспринимает физическое золото как краткосрочную спекуляцию, а рассматривает его как долгосрочную инвестицию.

Количество сделок по скупке золотых ювелирных изделий, чаще всего 585-й пробы, в этом году выросло на 48%, а объем скупленных изделий из серебра — более чем в 2,6 раза.

По данным Firmas.lv, оборот Tavex в 2025 году составил 53,83 млн евро, а прибыль достигла 2,49 млн евро.