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«Мы только работаем и работаем»: кто у нас доживает до пенсии? (2)

© LETA 19 июня, 2025 15:06

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В настоящее время пенсионный возраст в Латвии, как и во многих европейских странах, составляет 65 лет. Но не стоит питать иллюзий, что предел уже достигнут. Правительство Дании, например, недавно решило постепенно повысить пенсионный возраст до 70 лет, и ожидается, что и другим странам придется идти по такому же пути.

Финансовый и налоговый эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис говорит, что в долгосрочной перспективе дальнейшее повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно.

Демограф Зане Варпиня со своей стороны отмечает, что при этом нужно помнить о том, что продолжительность здоровой жизни людей в Латвии невелика. "Средняя продолжительность здоровой жизни мужчин в Латвии составляет 53 года, женщин - 55,4 года, и это самый низкий показатель в ЕС", - отмечает эксперт.

Установленный законом пенсионный возраст - довольно новое явление, которому около 150 лет. До этого люди жили намного меньше и работали до конца жизни.

Первую систему пенсий ввел канцлер Германии Отто фон Бисмарк в 1881 году, установив пенсионный возраст в 70 лет. Сейчас наблюдается возврат к истокам - из-за низкой рождаемости и старения населения большинство стран Европы вновь вынуждены рассматривать возможность повышения пенсионного возраста.

В Дании, Норвегии и Исландии он уже составляет 67 лет, а эксперты рынка труда и правительства все чаще дают понять жителям своих стран, что в будущем многим придется работать до 70 лет.

Дания стала первой страной, где это закреплено законодательно, и уже с 2040 года датчане должны будут работать до 70 лет.

(Latvijas Avīze)

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