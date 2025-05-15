Молодая картошка в наших магазинах: откуда и не опасна ли?

Предупреждение PVD

На интернет-сайте Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD) опубликовано уведомление о том, что специалисты фитосанитарной лаборатории Государственной службы защиты растений при исследовании образцов импортированного из Египта картофеля обнаружили в клубнях бактерию Ralstonia solanacearum, вызывающую опаснейшее заболевание — бурую бактериальную гниль.

Это широко распространенная и очень заразная болезнь картофеля. Основным источником заражения является почва, в которой возбудитель способен сохраняться длительное время. В клубни нового урожая бактерия проникает через повреждения на корнях и стеблях, а также через устьица и столоны.

Распространению болезни в поле способствуют насекомые и нематоды. Заболевание особенно интенсивно развивается в условиях повышенной влажности почвы. Оказавшись в надземных частях растения, бактерии в них быстро размножаются, проникают в сосуды, заполняя их бурой слизистой массой, что и вызывает увядание.

Увядшие листья вскоре становятся палево-зелеными или бронзового оттенка, после чего скручиваются и отмирают. Сильно поражаются и клубни. Первые симптомы на поверхности не заметны, однако на срезе можно заметить коричневые окружности. На начальном этапе заражения на срезе клубня из пораженных мест выделяется клейкая белая слизь. При хранении пораженные клубни сгнивают с неприятным запахом.

Как сообщает PVD, помимо картофеля бактерия поражает также томаты и баклажаны. Потери урожая могут достигать 50%. Каждая партия картофеля из Египта регулярно проверяется на наличие карантинных заболеваний, и вероятность попадания зараженного картофеля в страну невелика. Тем не менее ведомство призывает не использовать купленный в магазине картофель в качестве посадочного материала, чтобы не заразить почву опасной бактерией.

Коварство этого заболевания в том, что оно развивается очень медленно, на протяжении нескольких лет, но на пике своего развития способно нанести значительный ущерб урожаю. Поскольку бактерии развиваются медленно, в первый год симптомы заболевания могут вообще не проявляться, а в почве возбудитель может находиться достаточно долго.

На сегодняшний день не существует средств борьбы с бурой бактериальной гнилью на стадии поражения растений. Поэтому все пораженные кусты следует выкопать и сжечь сразу после цветения. Также стоит воздержаться от употребления в пищу пораженных клубней. Они уже содержат много токсинов, оставленных бактериями.

Египет завоёвывает рынки

Многие, побывавшие в Египте на курортах в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе, удивляются, откуда в такой пустынной стране может появиться картофель. Но если кому доводилось посещать Луксор, расположенный на берегу Нила, то он заметил, как густо засажена различными культурами дельта реки.

Все дело в орошаемом земледелии, которое применяли еще древние египтяне. Стоит отъехать в направлении пустыни — например, по шоссе Луксор — Хургада, как видна четкая граница между ухоженной территорией и пустыней.

Появился картофель в Египте только в начале XIX века, массовое производство его началось во время Первой мировой войны из-за нехватки провианта для колониальных английских войск. Но лишь с 1961 года картофель начали выращивать на орошаемых полях, и сразу же стали расти объемы собираемого урожая. Египет постепенно стал одним из первых в Африке по производству этой культуры.

В прошлом сезоне Египет (июнь 2023 г. — июль 2024 г.) экспортировал в основные страны Восточной Европы 23,4 тысячи тонн картофеля, установив рекорды по поставкам в Чехию, Литву, Эстонию, Латвию, Польшу и Румынию.

Египетский картофель имеет все необходимые фитосанитарные разрешения, дающие право на экспорт на территорию Евросоюза. Жители Латвии его распробовали. Кому-то он понравился, кому-то — нет. Но это, как говорится, дело вкуса. Однако особенностью производства картофеля в Египте является то, что он растет все время на поливе.

В тех регионах, где полив производится из рек — в первую очередь из Нила — и из каналов, картофель может перезаразиться, отчего повышается фитосанитарный риск в связи с возможностью заражения клубней различными вредителями и болезнями, размножающимися в мутной воде. Прежде всего — бурой бактериальной гнилью. И ее регулярно обнаруживают соответствующие ведомства во многих странах Европы.

Так, недавно в Румынии было уничтожено 1 100 тонн картофеля, привезенного из Египта. Тесты показали наличие в нем бурой гнили. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Румынии.

А что на замену?

Египет не входит даже в первую десятку стран в мире по производству картофеля. FAOSTAT — глобальная база данных статистики сельского хозяйства, управляемая Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. По данным, опубликованным в конце 2024 года, крупнейшим производителем картофеля в мире стал Китай (93 491 818 тонн), обогнав по объему производства ближайшего конкурента — Индию (60 142 000 тонн) — на 33,3 млн. тонн.

На третьем месте — Украина (21 358 630 тонн). Среди стран-поставщиков картофеля в Латвию выделяются Германия (10 497 430 тонн), Польша (8 200 000 тонн) и Нидерланды (7 885 000 тонн). Согласно данным Приекульского института селекции полевых культур, в Латвии выращивают картофель 69 сортов. Однако самый ранний поспеет не ранее середины июня. Даже несмотря на потепление, климат у нас далеко не египетский.

Отдаём предпочтение свежести

Специалисты советуют особо тщательно выбирать картофель, который пролежал всю зиму в хранилище. Из-за неправильного хранения к концу весны он приобретает такой удручающий вид, что потребитель попросту отказывается от покупки. Вся картошка сморщенная, местами зеленая, а если ее хранили при достаточно высокой температуре, да еще и с ростками — пользы от такой покупки никакой, а вот вред организму может быть нанесен.

Прежде всего опасно покупать позеленевшие клубни — это признак алкалоидов, которые ядовиты. Зеленой картошка становится при попадании на солнечный свет в процессе хранения и транспортировки до потребителя. Такой картофель необходимо сразу же выбросить.

Диетологи не рекомендуют употреблять в пищу и залежалый картофель привычного цвета, а если уж приходится, то лучше сначала вымочить клубни в воде, затем сварить, а воду слить. Таким образом выводятся вредные соединения, образовавшиеся в процессе хранения.

У молодой картошки очень тонкая кожура — она легко чистится и быстро разваривается. Однако она содержит меньше крахмала, хотя это нисколько не сказывается на ее превосходных вкусовых качествах. А если кожура не только тонкая, но и шелушащаяся, это говорит о том, что картофель является недозрелым — долго храниться он не будет.

Правда, раннюю картошку обычно сразу же употребляют в пищу. Перед покупкой следует проткнуть пару клубней ногтем: если это напоминает «протыкание ваты», то такую картошку брать нельзя, поскольку это признак наличия нитратов. Корнеплоды должны быть твердыми и упругими.

Александр ФЕДОТОВ