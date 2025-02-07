Министр обороны Сирии: РФ сохранит базы при выгоде Дамаска

Сирия готова предоставить России возможность сохранить свои военные базы на побережье Средиземного моря - в Тартусе и Хмеймиме - при достижении соглашения, которое служит интересам Дамаска. Такое заявление сделал министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post, обнародованном в четверг, 6 февраля.

"Если мы извлечем из этого выгоду для Сирии, то да", - отреагировал он на соответствующий вопрос журналистов. Тем самым Абу Касра подчеркнул прагматичный подход, которого придерживается новое правительство Сирии, планируя новые альянсы и пересматривая те, что были сформированы прежним режимом, говорится в публикации.

Отношение России к новым властям Сирии "существенно улучшилось" со времени свержения повстанцами экс-президента страны Башара Асада в декабре 2024 года, указал собеседник редакции.