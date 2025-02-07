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Министр обороны Сирии: РФ сохранит базы при выгоде Дамаска

© Deutsche Welle 7 февраля, 2025 16:01

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Россия сможет сохранить за собой военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет отвечать интересам Сирии, заявил глава Минобороны страны Абу Касра.

Сирия готова предоставить России возможность сохранить свои военные базы на побережье Средиземного моря - в Тартусе и Хмеймиме - при достижении соглашения, которое служит интересам Дамаска. Такое заявление сделал министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post, обнародованном в четверг, 6 февраля.

"Если мы извлечем из этого выгоду для Сирии, то да", - отреагировал он на соответствующий вопрос журналистов. Тем самым Абу Касра подчеркнул прагматичный подход, которого придерживается новое правительство Сирии, планируя новые альянсы и пересматривая те, что были сформированы прежним режимом, говорится в публикации.

Отношение России к новым властям Сирии "существенно улучшилось" со времени свержения повстанцами экс-президента страны Башара Асада в декабре 2024 года, указал собеседник редакции.

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Начато строительство контактной сети на железнодорожной линии Засулаукс-Болдерая

Новости Латвии 18:10

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Скупив все, что можно, владельцы земель в Латвии вкладываются в туризм: эксперт

Бизнес 17:38

Бизнес 0 комментариев

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Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

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Премьер-министр Швеции в Адажи: мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира

Новости Латвии 17:23

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Мир 17:08

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Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

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Новости Латвии 16:51

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Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

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