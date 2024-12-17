МИД Латвии сделал Китаю замечание: у нас в стране соблюдаются свобода слова и художественного выражения

По словам Эглите, в международной практике "дипломаты выражают и разъясняют позицию своей страны, формируют понимание проводимой государством политики". "Границы деятельности дипломатов определяет Венская конвенция, которая обязывает уважать законы и правила принимающей страны и не вмешиваться во внутренние дела принимающей страны", — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Программа TV3 "Nekā personīga" сообщила, что посольство Китая пыталось повлиять на мероприятия, проходящие в Театре Дайлес. В январе на балетном гостевом представлении "Китай до коммунизма" в Театре Дайлес выступит танцевальная группа "Shen Yun", которая является частью религиозной организации "Фалуньгун". В Китае организация была запрещена как культ.

Директор театра Юрис Жагарс в конце ноября получил официальное письмо от посольства Китая, в котором было широко изложено "вежливое напоминание" о том, что в 1999 году китайское правительство запретило организацию, с дальнейшей рекомендацией пересмотреть планируемое представление.

Жагарс заявил, что на письмо не отреагировали, а попытки посольства другой страны повлиять на репертуар театра он считает абсолютно неприемлемыми. Кроме того, помимо просьбы пересмотреть показ спектакля, было получено приглашение встретиться с представителем посольства Китая для обсуждения возможностей сотрудничества, однако при этом не уточнялось, о каком сотрудничестве идет речь.

Это был первый случай в истории Театра Дайлес, когда посольство другой страны пыталось повлиять на его работу. Такое поведение нарушает Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения. Однако это не первый случай такого рода действий со стороны Китая. Например, в 2019 году посол Китая в Испании лично приехал в Королевскую оперу в Мадриде, чтобы заставить директора отменить запланированные представления.