Microsoft прекратила работу мессенджера Skype

Работа мессенджера Skype корпорации Microsoft с мая прекращается. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в компании.

Изменение коснется как пользователей бесплатных, так и платных услуг. Поддержка останется только у клиентов Skype for Business.

Microsoft предлагает использовать Microsoft Teams Free

Вместо Skype компания предлагает использовать Microsoft Teams Free. Войти в него можно по тому же логину и паролю, что был у пользователей в прекращающем работу мессенджере. Контакты и чаты будут автоматически перенесены на новую платформу.

Кроме того, данные из Skype можно экспортировать.

При этом с июня Skype Dial Pad будет доступен оставшимся платным пользователям через веб-портал Skype и в рамках Teams Free.

Skype был запущен в августе 2003 года командой эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2. В 2011 году мессенджер был продан Microsoft за 8,5 млрд долларов (7,4 млрд евро).