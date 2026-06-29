Медики и фармацевты призывают: услышь свое сердце! Новости партнеров Редакция PRESS 29 июня, 2026 15:17 Новости партнеров

В рамках социальной и очень важной для общества инициативы Dzirdi savu sirdi! аптеки Mēness aptieka, клиники Veselības centru apvienība, Centrālā Laboratorija и фармпредприятие Olpha призывают каждого жителя Латвии обратить внимание на здоровье своей сердечно-сосудистой системы.

Большинство жителей страны связывают сердечно-сосудистые заболевания с повышенным артериальным давлением, инфарктом или инсультом, гораздо реже осознается их связь с другими проблемами здоровья, такими как сахарный диабет, нарушения функции почек, ухудшение зрения или психическое здоровье. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса жителей Латвии, проведенного исследовательским агентством Norstat*.

Чаще всего латвийцы видят параллели сердечно-сосудистых заболеваний с гипертонией (65%), инфарктом миокарда (60%), нарушениями кровообращения (58%) и инсультом (56%). И гораздо реже нами осознается связь с другими проблемами здоровья. Нарушения обмена веществ, включая сахарный диабет и ожирение, связывают со здоровьем сердца лишь 37% жителей, нарушения функции почек — 12%, проблемы со зрением — 10%, а заболевания печени, органов дыхания, репродуктивной системы и психического здоровья — менее 7%. Только 18% жителей понимают, что все перечисленные проблемы могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Разница между поколениями

Опрос также выявил различия между поколениями. Молодые люди в возрасте до 29 лет чаще чем представители старших поколений связывают здоровье сердца с психическим здоровьем и заболеваниями органов дыхания, тогда как люди старше 50 лет лучше распознают классические риски и последствия сердечно-сосудистых заболеваний — гипертонию, инсульт и инфаркт.

«Результаты опроса подтверждают, что в обществе по-прежнему преобладает представление о сердечно-сосудистых заболеваниях как об отдельном диагнозе, а не как об отражении состояния здоровья всего организма.

На самом деле здоровье сердца тесно связано с функционированием многих органов и систем. Сахарный диабет, ожирение и заболевания почек значительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а нарушения работы сердца, в свою очередь, могут негативно влиять на функцию почек, зрение и другие аспекты здоровья. Все больше доказательств свидетельствует также о связи между здоровьем сердца и психоэмоциональным благополучием», — поясняет кардиолог Veselības centru apvienība Албертс Берзиньш.

Показатели давления важны, но есть и другие риски...

Опрос показывает, что пожилые люди значительно лучше осведомлены о своих показателях здоровья, чем молодежь. Показатели своего артериального давления знают 72% респондентов, пульса — 58%, уровня холестерина — 42%, уровня сахара в крови — 41%, а индекс массы тела — 38%.

Свое артериальное давление знают 91% пожилых людей и лишь 50% молодых людей в возрасте до 29 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении уровня холестерина и сахара в крови. При этом молодые люди чаще знают свой индекс массы тела и пульс. В целом 15% опрошенных признались, что не знают ни одного из перечисленных показателей здоровья.

«Данные проведенного опроса показывают, что люди чаще всего знают свое артериальное давление, однако гораздо реже обращают внимание на другие показатели здоровья. Именно совокупность показателей позволяет своевременно выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно регулярно проверять состояние здоровья даже тогда, когда кажется, что никаких жалоб нет», — подчеркивает руководитель департамента медицины и клинических исследований компании Olpha Вадим Кисис.

Важность профилактических осмотров

Проведенное исследованме свидетельствует, что жители сравнительно хорошо осведомлены о классических факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный вес считают таковым 86% респондентов, нездоровый образ жизни и повышенное артериальное давление — 83%, а высокий уровень холестерина или сахара в крови — 80%. В то же время сахарный диабет с риском сердечно-сосудистых заболеваний связывает лишь половина опрошенных.

«Большинство жителей способны назвать основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако знания не всегда означают понимание их взаимосвязи. Особенно тревожно, что только половина респондентов связывает сахарный диабет с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому регулярные профилактические обследования и анализы имеют столь большое значение — они помогают своевременно выявить изменения и предотвратить развитие серьезных заболеваний еще до появления симптомов», — отмечает врач-лаборант и семейный врач-резидент Влада Терепа, руководитель отделения иммунологии и иммуногематологии Centrālā Laboratorija.

Помните о безопастности!

Фармацевты Mēness aptieka и врачи Veselības centru apvienība напоминают, что в жару организм усиленно теряет жидкость, что может влиять на артериальное давление и самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Важные правила для здоровья сердца летом:

– Пейте достаточное количество воды в течение всего дня.

– Регулярно измеряйте артериальное давление, особенно если принимаете препараты для его снижения.

– Избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и планируйте физически тяжёлую работу на утренние или вечерние часы.

– Выходя на улицу, не забывайте о головном уборе и позаботьтесь о возможности охладиться.

– Продолжайте принимать назначенные врачом лекарства и летом, не прекращая лечение из-за улучшения самочувствия.

(!) Если в жару появляются сильное головокружение, слабость, одышка или другие тревожные симптомы, перейдите в более прохладное место, измерьте давление и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Забота о здоровье начинается с повседневных привычек. В жаркие дни уделяйте им особое внимание, чтобы наслаждаться летом безопасно и с хорошим самочувствием.

Справка. Чтобы повысить уровень знаний жителей о сердечно-сосудистых заболеваниях и их связи с другими проблемами здоровья, Mēness aptieka, клиники Veselības centru apvienība, Centrālā Laboratorija и фармпредприятие Olpha провели в июне бесплатные обследования и консультации специалистов в разных городах Латвии. Многие люди воспользовались возможностью проверить здоровье сердца и сосудов, поговорить с докторами, а также прошли офтальмологическую диагностику.

Цель кампании — повысить осведомленность жителей о здоровье сердечно-сосудистой системы, призвать их следить за показателями здоровья, менять повседневные привычки и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Подробнее: veseliba.lv.

* В рамках кампании «Услышь свое сердце!» в мае этого года агентство Norstat опросило 1 004 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.