Марко Рубио: позиции РФ и Украины еще сильно расходятся

Сто дней назад после начала своего второго президентского срока президент Трамп "приложил усилия, чтобы достичь мира, прекратить убийства, остановить разрушение", сказал госсекретарь. "Смотрите, мы приблизились к этому. Мы - впервые, этого не было три года назад, - видим, чего будет стоить Украине остановиться. Мы видим, чего будет стоить России остановиться. Проблема в том, что эти позиции все еще слишком далеки друг от друга", - отметил Рубио.

Рубио: Китай важнее для мира, чем Украина

По его словам, Вашингтон "не собирается отступать", в смысле отказываться помогать, если он может это сделать. "Но здесь действительно наступит момент, когда президенту США придется принять решение о том, сколько времени посвятить этому на самом высоком правительственном уровне, когда одна из сторон, а может быть, и обе, действительно не достаточно близки, когда у нас так много - я сказал бы, еще более важных - проблем по всему миру, - аргументировал глава Госдепа. - Не то чтобы война в Украине не являлась важной, но я сказал бы, что то, что происходит с Китаем более важно для мира в долгосрочной перспективе. Очевидные ядерные амбиции Ирана, все эти происходящие сейчас вещи".

Мысль о том, что президенту США Трампу скоро придется определиться, как долго ему еще стоит заниматься посредничеством в войне России против Украины, Марко Рубио повторял в ходе интервью неоднократно.

Глава Госдепа США о сделке США и Украины по ресурсам

По мнению Рубио, президент РФ Владимир Путин решился на начало полномасштабного военного вторжения в Украину, поскольку увидел, что США возглавляет "слабый президент" - Джо Байден. Между тем Дональд Трамп во время своего первого президентского срока поставил Украине вооружения, которые, по словам госсекретаря США, помогли остановить российские танки, когда они собирались взять Киев, заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Комментируя подписание США и Украиной сделки по ресурсам, Марко Рубио повторил мысль, которую неоднократно высказывал Дональд Трамп: "Это хорошо для Америки, потому что мы вложили много денег в эту войну. И это хорошо для Украины, потому что это поможет им развить экономику и отстроить страну, когда эта война закончится".