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ЛТВ: рестарт правительства планируется начать со смены министров

© LETA 14 февраля, 2025 10:18

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Грозит ли правительству под руководством Эвики Силини ("Новое Единство") "рестарт"? По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения (ЛТВ), сейчас коалиция очень близка к этому.

Премьер-министр на следующей неделе может выступить с планом по улучшению работы, или перезапуску, правительства. В качестве одной из составляющих плана упоминается замена отдельных министров правительства.

"Внутри назрела такая ситуация, что нужны изменения, - рассказал ЛТВ депутат Сейма от "Нового Единства" Айнарс Латковскис. - Я достаточно ясно скажу, что у нас очень тяжело идут вопросы, которые находятся в ведении Министерства сообщения. Мы должны решить, не нужен ли нам новый сильный министр, способный принимать и реализовывать решения".

Одним из решений, которое позволило бы не покидать правительство "Прогрессивным", - а они в свое время подавали своего министра сообщения Каспарса Бришкенса в качестве гаранта стабильности этого правительства - могла бы стать одновременная отставка одного или даже двух министров коалиционных партий, гласит имеющаяся в распоряжении ЛТВ информация.

"Премьер-министр имеет право дать оценку всем министрам, такое право имеют и фракции. Мы оценим работу всех министров, от [министра финансов Арвилса] Ашераденса ("Новое Единство") до [министра благосостояния Улдиса] Аугулиса (Союз зеленых и крестьян)", - пояснил председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев. - Мы все хотим, чтобы эта коалиция продолжила работать вплоть до следующих выборов в Сейм". Союз зеленых и крестьян также готов продолжить работу в правительстве вместе с нынешними партнерами по коалиции.

"Мы все вместе думаем о том, что значит рестарт. Это включает не только перестановку министров, но гораздо более широкий круг вопросов: улучшение работы, например, вопросы избрания должностных лиц", - отметил депутат Сейма Аугустс Бригманис (Союз зеленых и крестьян). Если бы к правительству присоединилась какая-либо из оппозиционных партий, то это уже было бы формирование новой коалиции, которой необходимо голосование о доверии в Сейме. Национальное объединение и "Объединенный список" отмечают, что вместе они образуют тесный блок.

"Я думаю, это будут косметические изменения: Силиня понимает, что если это правительство прекратит свое существование, она больше не будет премьером. Она все-таки попытается найти с действующими партнерами какой-то баланс", - считает председатель парламентской фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс.

(Lsm.lv)

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