По словам Дзинтарса, он заметил приближающийся военный конвой . Транспорт высотой более четырёх метров «как газонокосилка» сносил ветки по обе стороны дороги. В момент удара осколки стекла и древесные щепки попали в лицо и руки водителя. К счастью, на глазах водителя были солнцезащитные очки, которые защитили его зрение. Коллега Дзинтарса в аварии не пострадал.

Военный транспорт остановился примерно в километре от места происшествия. Военные и полиция оперативно организовали помощь и оградили участок дороги. Водитель и его коллега отметили слаженную работу как представителей НАТО, так и местных военных полицейских.

Дзинтарс и его коллега считают, что высота военной техники была неподходящей для выбранного маршрута, так как перевозка крупногабаритных грузов требует предварительного изучения пути.

В настоящий момент Национальная полиция и Национальные вооружённые силы совместно выясняют все обстоятельства инцидента. Официальных комментариев пока нет.