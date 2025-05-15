Литовцы украсили поезд Рига-Вильнюс декором в стиле летнего холодного супа

Поезд компании LTG Group был украшен в сотрудничестве с компанией Go Vilnius, которая 31 мая в Вильнюсе планирует провести фестиваль "холодного борща" Vilnius Pink Soup Fest.

«Сезон летних поездок мы открываем яркими и вкусными цветами холодного борща. Мы хотим принять участие в фестивале, поддержать инициативу Вильнюса, побудить латвийцев приехать к нам в Литву, ознакомиться с нашей страной и ее культурой. Поездка на поезде прекрасно подойдет для этого», — сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

В свекольный свет холодного супа декорирован только средний вагон поезда, те, кто равнодушен к холодному борщу и не любит яркие цвета - смогут ехать в других вагонах.