Латвийские НВС опровергли фейк о военной технике в Даугавпилсе

«Сегодня в социальных сетях опубликовано прошлогоднее видео якобы внезапного пере-мещения военной техники в Даугавпилсе. Передвижения военной техники в Даугавпилсе не происходит», — заявили в НВС. Также подчеркивается, что об активности вооруженных сил всегда сообщается исключительно через официальные каналы НВС— социальные сети и сайт ведомства.

Напомним: с 22 по 23 марта в Лудзенском и Резекненском краях пройдут учения 32-го пе-хотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе. Кроме того, в марте плановые военные учения уже проводились в Аугшдаугавском крае.