Курьер звонил дважды: как телефонные мошенники выманивают личные данные, прикрываясь службой доставки

Периодически автору поступают звонки с неизвестных номеров. Обычно в течение короткого времени следует 4-5 вызовов с разных латвийских номеров. Однако в последний раз звонок поступил с французского номера. Знакомых во Франции у меня нет, поэтому этот звонок, как и предыдущие, был просто проигнорирован. Тем более что на моем мобильном телефоне активирована услуга блокировки вызовов с неизвестных номеров. Если уж я действительно кому-то понадоблюсь, всегда можно отправить SMS-сообщение. Именно этим и воспользовались мошенники.

На днях было получено подобное сообщение от одной латвийской службы доставки. На государственном языке там говорилось, что уже через два часа курьер привезет мне посылку. Но вот незадача: он не знает адреса, куда ее нужно доставить. Выходит, неизвестный доброжелатель отправил посылку, что называется, «на деревню дедушке», и служба доставки ее приняла. Странно, не правда ли? Тем более что никаких посылок я получать не планировал.

В сообщении было две ссылки. По одной их них попадаешь на настоящий интернет-сайт службы доставки, где указано, что посылка находится в пути. Наверное, курьер мечется по городу, пытаясь доставить послание по неизвестному адресу. Но для этого требуется его уточнить. С этой целью предлагалось перейти по ссылке. Там нужно было ввести фамилию, имя, адрес доставки и, самое главное, данные банковской карточки, так как за посылку требовалась оплата. Вот это и показалось странным. Ведь на странице любого латвийского интернет-банка есть напоминание о мошенниках с призывом ни в коем случае не сообщать данные банковской карты. Поэтому SMS-сообщение было попросту проигнорировано.

От имени служб доставки

Мошенники используют любые учреждения для правдоподобности. Недавно жители Латвии начали получать SMS-сообщения якобы от имени Latvijas Pasts. В них предлагалось уточнить адрес доставки посылки, а также внести небольшую оплату для гарантированной доставки. В результате получатель такого сообщения мог лишиться всех средств на своем банковском счете. «Латвийская почта никогда не запрашивает у клиентов ввод банковских реквизитов, данных счета или любой другой конфиденциальной информации через SMS-сообщения, особенно с подтверждением через Smart-ID или аналогичные средства. При получении подобного сообщения в первую очередь просим проверить, кто является отправителем», - заявила представитель Latvijas Pasts Лайла Клявиня.

А вот жительница Лиепаи выполнила указание лжепочтовиков и в результате лишилась более 1 000 евро. Об этом сообщили в Государственной полиции, куда потерпевшая обратилась с заявлением. Она также получила на мобильный телефон SMS с неизвестного номера, в котором сообщалось, что ей якобы отправлена посылка, но доставить ее невозможно из-за отсутствия полной информации об адресе. Для подтверждения данных ей предлагалось перейти по указанной в сообщении ссылке. Женщина открыла ссылку и попала на страницу, визуально напоминающую сайт Latvijas Pasts. Потерпевшая ввела запрашиваемую информацию — имя, фамилию, данные своей банковской карты — и в тот же день обнаружила, что с ее счета были совершены мошеннические действия. Выяснилось, что было произведено шесть различных покупок, а общий материальный ущерб составил более 1 000 евро. В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс, ведется расследование.

Чтобы выманить деньги, мошенники действовали от имени и других служб доставки, например фирмы Omniva. Известно и о случаях мошенничества, связанных с этой компанией. Потенциальным жертвам отправляют SMS с просьбой оплатить доставку посылки. Мошенники рассылают сообщения якобы от имени Omniva, в которых ради удобства клиента предлагают перечислить деньги за доставку или отказ от нее на указанный банковский счет. Этот счет, как выясняется, является фиктивным.

Omniva напоминает: безопасно расплатиться за товар можно только при получении посылки — банковской картой в пакомате (терминале выдачи) или у курьера, доставляющего отправление по выбранному клиентом адресу.

В соседней Эстонии мошенники рассылали письма якобы от имени курьерской службы DPD. В них также требовалась дополнительная оплата за получение посылки. Однако было заметно, что текст на эстонском языке явно составлен с помощью Google- переводчика. Более того, в письмах якобы от DPD клиентов благодарили за использование услуг Omniva, что окончательно выдавало подделку.

Будьте осторожны!

Конечно, лучше всего не отвечать на звонки с незнакомых номеров и перепроверять информацию из получаемых СМС-сообщений на официальных интернет-сайтах. Прежде всего оценивайте все критически. Так, если вы не ожидаете никаких посылок или отправлений, вряд ли найдется доброжелатель, который захочет вас осчастливить. Должны насторожить ошибки в тексте и странный стиль письма. В подобных письмах могут встречаться грамматические ошибки и неестественные формулировки. Однако стоит быть внимательными: мошенники совершенствуются, и их тексты становятся все более грамотными.

Никогда не вводите свои личные или банковские данные на незнакомых сайтах. Наведите курсор на ссылку и посмотрите на всплывающий URL – так можно проверить, куда она действительно ведет. Мошенники стараются вынудить человека действовать немедленно, чтобы тот не успел задуматься и проверить информацию. Не спешите - убедитесь в подлинности сообщения. Если что-то кажется подозрительно привлекательным, скорее всего, это обман. Лучше лишний раз перепроверить информацию.

Что же касается телефонных звонков, ни одна государственная или коммерческая структура не начнет разговор на русском языке - только на государственном. Конечно, с развитием искусственного интеллекта автоматические системы уже могут вести простейшие диалоги на иностранных языках, но пока эта технология недешева и используется лишь для целенаправленного воздействия на конкретную жертву, с которой можно получить большой куш.

Никому не сообщайте данные своей банковской карты: ее номер, срок действия и три цифры на обороте (CVC-код) - ведь с их помощью можно легко совершить покупку в интернет-магазине. Сегодня все чаще оплата в латвийских интернет-магазинах происходит через интернет-банк, однако при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах следует использовать только проверенные сайты. Также не устанавливайте на свое устройство посторонние приложения. Существуют программы удаленного доступа, которые позволяют посторонним видеть все, что происходит на экране вашего компьютера или мобильного телефона.

И самое главное — в каждом подозрительном случае, что называется, включайте голову. Телефонное мошенничество остается слишком прибыльным бизнесом, чтобы от него можно было легко избавиться.

Александр ФЕДОТОВ.