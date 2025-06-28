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«Куда идти, в лес? Всё время плачу!» Мать с сыном выселяют из социальной квартиры — «Без табу»

tv3.lv 28 июня, 2025 15:24

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LETA

Оба жильца социальной квартиры, имеют инвалидность. Они в отчаянии, так как Сигулдское краевое самоуправление собирается выселить их из социальной квартиры, в которой они живут более 10 лет.

Из-за тяжелой материальной ситуации самоуправление предоставило в то время Марии социальную квартиру, где она проживает с сыном Александром - инвалидом с детства.

В нынешнем году они получили от самоуправления извещение, что им вскоре следует покинуть квартиру, поскольку Мария перестала соответствовать критериям, дающим право на такое жилье: ей немного повысили пенсию. Мария считает, что самоуправление поступает несправедливо и относится к ее беде формально, потому что ей с сыном все равно не удается свести концы с концами, и снять квартиру в другом месте частным образом они не могут себе позволить.

Вот что говорит сама Мария: "Тяжело, потому что нас хотят выгнать. Куда нам идти? Мы ищем квартиру, но не можем себе позволить. У меня теперь мучение - от волнения не могу есть, плачу. Куда идти? В лесу жить? Мы ведь не собаки! Они теперь считают, что мы богаты, а тем, кто пьет, им положено. Мы охотно остались бы здесь, платили бы и дальше, только пусть оставят нам квартиру. Сижу и плачу все время!"

Какова же позиция самоуправления? Там ссылаются на большую очередь на получение социальной квартиры и советуют обратиться в социальную службу.

(Иллюстративное фото.)

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