«Куда идти, в лес? Всё время плачу!» Мать с сыном выселяют из социальной квартиры — «Без табу»

Из-за тяжелой материальной ситуации самоуправление предоставило в то время Марии социальную квартиру, где она проживает с сыном Александром - инвалидом с детства.

В нынешнем году они получили от самоуправления извещение, что им вскоре следует покинуть квартиру, поскольку Мария перестала соответствовать критериям, дающим право на такое жилье: ей немного повысили пенсию. Мария считает, что самоуправление поступает несправедливо и относится к ее беде формально, потому что ей с сыном все равно не удается свести концы с концами, и снять квартиру в другом месте частным образом они не могут себе позволить.

Вот что говорит сама Мария: "Тяжело, потому что нас хотят выгнать. Куда нам идти? Мы ищем квартиру, но не можем себе позволить. У меня теперь мучение - от волнения не могу есть, плачу. Куда идти? В лесу жить? Мы ведь не собаки! Они теперь считают, что мы богаты, а тем, кто пьет, им положено. Мы охотно остались бы здесь, платили бы и дальше, только пусть оставят нам квартиру. Сижу и плачу все время!"

Какова же позиция самоуправления? Там ссылаются на большую очередь на получение социальной квартиры и советуют обратиться в социальную службу.

(Иллюстративное фото.)