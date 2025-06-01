«Королева спорта» незаслуженно забыта? Соревнования на приз президента по легкой атлетике отменены

"Приз президента по легкой атлетике", который проводился 30 лет (патроном этих соревнований является президент Латвии Эдгар Ринкевич), в этом году более не включен в график соревнований, а на Кубки Риги, первый из которых состоялся в 1962 году, у думы нет финансирования.

По словам руководителя Валмиерского спортивного управления Рихарда Залте, решение не проводить соревнования на Приз президента далось трудно и было принято под действием ряда факторов.

"Мы с этим мероприятием, где собирались 300 лучших легкоатлетов стран Балтии, не прошли квалификацию ни для одного конкурса Минобрнауки. И, так как этот год для всех самоуправлений был очень проблемным, нам пришлось тщательно оценить, что мы можем осуществить и чего не можем. В последние годы соревнования опирались на сильное желание их проводить со стороны Валмиерского самоуправления, их, конечно, поддерживал и Латвийский легкоатлетический союз, но самоуправлению и организаторам очень трудно привлечь госфинансирование", - сообщил Залте.

Он надеется, что соревнования не канули в Лету навсегда и что в будущем самоуправление сможет преобразовать их в другой формат и провести на коммерческой основе или на более высоком уровне, где спортсмены смогут накапливать очки для прохождения квалификации на участие в более крупных состязаниях.

Еще одни престижные соревнования, которых больше нет, - это Кубки Риги. Они в Латвии проводятся с 1962 года, в них участвовали лучшие легкоатлеты страны, обладатели медалей мировых первенств и Олимпийских игр. Пока велась перестройка стадиона "Даугава", Кубки Риги два года проводились в Огре, ранее они отменялись в 2020 году - во время пандемии Covid-19. В течение последующих двух лет соревнования во многих местах тоже ограничивались, а по окончании кризиса столичная дума не смогла найти для них финансирования.

"Рижская дума всегда эти соревнования поддерживала вне конкурса. А теперь дума заявила, что нам надо подавать заявку на это мероприятие в конкурсном порядке. Максимальные средства, которые таким образом можно получить, значительно меньше, чем было раньше", - поясняет президент Латвийского легкоатлетического союза Дмитрий Милькевич, добавив, что даже если конкурс будет выигран, этой суммы слишком мало для организации соревнований такого уровня, какими были Кубки Риги.

На вопрос редакции Jauns.lv о том, изменился ли формат финансирования Кубков Риги и планируется ли поддерживать эти соревнования в ближайшие годы, был получен следующий ответ: "Рижское самоуправление как орган управления обеспечивает софинансирование устроителям соревнований - юридическим лицам, в том числе спортклубам и федерациям по видам спорта в порядке, установленном обязательными правилами № RD-23-248-sn от 20.12.2023 "О поддержке самоуправления для осуществления в Риге проектов в области спорта, активного отдыха и работы с молодежью". Информация о проведении конкурсов - на сайте sports.riga.lv".

По поводу "Приза президента" Милькевич сообщил, что в последние годы соревнования проводились как чемпионат стран Балтии по легкой атлетике, но сейчас есть план преобразовать их в легкоатлетические соревнования уровня "бронза". "К такому мероприятию предъявляются очень высокие требования со стороны Европы: победители должны получить денежные призы, спортсменов нужно соответствующим образом поселить и перевозить, нужны судьи, антидопинговые меры и другие вещи", - заявляет Милькевич, выражая надежду, что в будущем в Латвию все же вернутся соревнования крупного масштаба.

Сейчас самые крупные состязания по легкой атлетике в Латвии - это чемпионат страны.