Кого ж тогда лечат? Женщину с инсультом выписали из больницы без обследования

Женщина догадалась, что недомогание нешуточное и обратилась в Даугавпилсскую больницу. Проведенное там обследование подтвердило, что случай действительно серьезный — инсульт.

После чего она пожаловалась на ситуацию в Facebook, задав вопросы: «Кто будет нести ответственность за мои проблемы со здоровьем? Кто будет нести ответственность за то, что я оставлю себя без помощи? Кто будет виноват, если я умру?»

Журналисты связались с Екабпилсской больницей. Получили ответ от сотрудницы Мары Андрушкевичи: «Сообщаем вам, что Екабпилсская региональная больница связалась с вышеупомянутой

пациенткой и выслушала ее мнение. Для полного прояснения ситуации будет запрошено мнение дежурного персонала».